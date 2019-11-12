انقلبت الآية.. تغريم طالبتين ألمانيتين لـ"أكل الطعام" من سلة نفايات

أصدرت محكمة عليا في ألمانيا قرارًا بتغريم طالبتين بسبب تناولهما الطعام من سلة نفايات تعود لـ"سوبر ماركت".

وكشفت وسائل إعلام محلية بأن المحكمة العليا في بافاريا قررت تغريم الطالبتين "فرانزيسكا شتاين" (26 عامًا) و"كارولين كروجر" (28 عامًا) 225 يورو أي ما يعادل 248 دولار أمريكي.

كما تضمن الحكم الصادر بحق الطالبيتن العمل لمدة 8 ساعات في بنك للطعام.

​

وكشفت مصادر مقربة من الفتاتين بأنهما وصفتا الحكم بـ"السخيف"، وأكدتا على أنهن يساعدهنّ المجتمع عبر الحد من هدر الطعام، حيث يبلغ وزن الطعام المهمل سنويًا في ألمانيا نحو 12 مليون طن، حيث تنقل إلى مكب أو تتحول لعلف، مما يكلف الدولة الكثير من الأموال والوقود.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2018، حيث قامت الفتاتان بأخذ الفواكه والخضراوات الصالحة للاستعمال الموجودة في سلة نفايات المحل، ولكن تم القبض عليهما من قبل رجلي شرطة، الذين أجبراهما على إعادة الأشياء إلى مكانها.

وقد أثارت القضية أثارت جدلًا في وسائل الإعلام الألمانية بشأن "ملكية" السوبر ماركت لسلة النفايات وهل من حق الفتاتين أخذ الطعام منها دون الرجوع لإدارة المتجر.

وكان الادعاء قال في المحكمة إن المهملات تخضع لملكية المتجر، من ثم ليس من حق الفتاتين التصرف فيها.

ومن المتوقع أن تصل القضية إلى البرلمان حيث يمكن للنواب أن يصدروا قانونًا يلزم المحال بتقليل الطعام المهدر أو توزيعه على الجمعات الخيرية.

لمزيد من اختيار المحرر:

محمد.. يتصدر أسماء المواليد بالعاصمة الألمانية "برلين"