انهض يا رجل.. انتقاد زعيم محافظ لجلوسه مسترخيًا خلال مناقشة أزمة "بريكست"

تعرض زعيم مجلس العموم البريطاني، وأحد أقوى زعماء التيار اليميني المتشدد في حزب المحافظين "جاكوب ريس موغ" لانتقادات شديدة بسبب طريقة جلوسه على مقاعد العموم خلال جلسة برلمانية محتدمة يوم الثلاثاء بشأن أزمة "بريكست".

وظهر "موغ" في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مستلقيًا بشكل لافت على مقاعد العموم في الوقت الذي كان فيه النواب يناقشون مذكرة ترمي لتأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

وتعرض البرلماني لسخرية لاذعة من ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض طريقة جلوسه "مستفزة"، نظرًا لرمزية المكان وأهمية وجدية النقاش الدائر حول مستقبل المملكة المتحدة.

كما سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف "موغ"، الذين حوّلوا صورته إلى رسوم هزلية "كوميكس".

​

ومن أشهر هذه الصور الساخرة التي تم تداولها بشكل واسع على "تويتر"، تلك الصورة التي ظهر فيها موغ مستلقيا ليشكّل مؤشرًا لتراجع الأغلبية البرلمانية لحزب المحافظين خلال السنتين الأخيرتين.

​

فيما علّق النواب على تصرف "موغ" بقولهم إنه يدل على "ازدرائه للمجلس"، وقام بعضهم بالصراخ فيه طالبين منه "الجلوس بشكل مستقيم".

​

وقالت ، عضوة حزب "الخضر" البريطاني، كارولين لوكاس: "كان هناك الكثير من الحديث عن الديمقراطية الليلة، في حين أن لغة جسد زعيم مجلس العموم أظهرت ازدراءه للمجلس وللناس". وأضافت: "بدا موغ وكأنه كان يشعر بملل شديد أثناء النقاش".

​

فيما وصفت نائبة حزب العمال، آنا تورلي، طريقة جلوس موغ بأنها "تجسيد للغطرسة وعدم الاحترام والازدراء لبرلماننا".

لمزيد من اختيار المحرر:

جامعة بريطانية توظف 5 كلاب ضمن طاقمها.. ما هي مهمتها؟