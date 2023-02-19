انهيار ضريح صحابي في زلزال تركيا .. بشره النبي بالجنة

ألحق الزلزال المزدوج الذي هزّ الحدود التركية السورية فجر الاثنين الماضي، 6 فبراير، خسائر بشرية ومادية جسيمة في البلدين، فيما أضرت الهزات الارتدادية التابعة له بالذاكرة الثقافية لمنطقة اشتهرت بتاريخها الغني بعد تدمير العديد من المواقع الأثرية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

ومن بين عشرات المواقع الأثرية والتاريخية المدمرة بالزلزال المميت، أكدت مصادر تركية انهيار ضريح الصحابي الجليل عُكاشة بن محصن والمسجد الملاصق له والمباني المحيطة به.

وذكرت التقارير الأولية أن ضريح الصحابي عُكاشة بن محصن تأثر بشكل كامل نتيجة الزلزال المدمر خاصة وأنه يقع في قلب مدينة غازي عنتاب، مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

انهيار ضريح الصحابي عُكاشة بن مِحصَن والمباني المحيطة به بما في ذلك المسجد بولاية #غازي_عنتاب إثر #زلزال_تركيا pic.twitter.com/vaDKWLCEUh — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 16, 2023

من هو الصحابي عُكاشة بن محصن

الصحابي عُكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس الأسدي، هو من الصحابة السابقين إلى الإسلام وشهد معركة بدر وحروب الردة في عهد الخليفة أبو بكر الصديق حتى توفي في معركة بزاخة سنة 11 هـ.

ضريح الصحابي عكاشة بن محصن (الصورة من وكالة الأناضول التركية)

كان الصحابي عُكاشة حليفًا لبني عبد شمس بن عبد مناف، وهاجر إلى يثرب، وشهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها.

في 6 هـ، أرسل النبي محمد الصحابي عُكاشة على سرية إلى بني أسد في 40 رجلاً، فغنم منها دون أن يلق قتال، وفي 9 هـ أرسله النبي محمد على سرية ثانية إلى أرض بني عذرة وبلي.

سبقك بها عكاشة

بشّر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي عُكاشة بن محصن بأنه ممن يدخلون الجنة بغير حساب، فقد روى حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زرِّ، عن ابن مسعود أَنَّ عكاشة قال للنبي "ادعُ الله أنَّ يجعلني منهم"، فقال له النبي: نعم! فقام رجل آخر فقال مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة.

زلزال تركيا يدمر قلعة غازي عنتاب

وكان الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023 في تدمير قلعة غازي عنتاب التي تعود إلى العصر الروماني، وهي نصب تذكاري عمره 2000 عام.

وذكرت التقارير الأولية أن الحصون الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية للقلعة الواقعة على قمة تل حجرية انهارت بالكامل في الكارثة، مما ترك الحطام متناثرًا على الطريق.

زلزال تركيا يدمر مقبرة جبل نمرود

كما ذكرت التقارير الإخبارية أن الزلزال تسبب في تدمير المقبرة التاريخية الواقعة على قمة جبل نمرود ويُعد أعلى متحف مفتوح في العالم.

وتقع مقبرة جبل نمرود على ارتفاع 2134م في جنوب شرق تركيا وتحديدا في مدينة كاهاتا التركية الواقعة في محافظة أديامان حيث يعيش الأكراد.

وفي عام 1987، تم إدراج مقبرة حبل نمرود كموقع للتراث العالمي لليونسكو باعتباره يضم تماثيل تعود إلى القرن 1 ق م، ويرجح أنها كانت في السابق مقبرة ملكية.

زلزال تركيا يدمر المساجد

كما تسبب الزلزال في تدمير مئات المساجد في المدن الأكثر تضررًا ومنها مسجد غازي عنتاب ومسجد سيرفاني، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.

كما تعرضت العديد من المباني في محافظة ديار بكر للتدمير ومنها قلعة ديار بكر وحدائق هيفسيل المجاورة، وهي أيضًا جزء من موقع التراث العالمي.

كما أفادت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن وقوع "بعض الأضرار" في متحف هاتاي للآثار، الذي يعتبره الخبراء موطنًا لأكبر مجموعة فسيفساء في مقاطعة هاتاي.



