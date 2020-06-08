"بأمر كورونا".. تايلاند تحتفل بعيد ميلاد الملكة "عن بُعد"

شهدت تايلاند احتفالات "استثنائية" بيوم ميلاد الملكة "سوثيدا" تتلائم مع الظروف "الاستثنائية" التي تعيشها البلاد والعالم في ظل تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وأقيمت الأنشطة الاحتفالية يوم الأربعاء الماضي بمناسبة بلوغها الـ42 من عمرها من خلال كتابة رسائل تهنئة لها مقدمة من الحكومة وعدد من المسؤولين وأفراد الشعب.

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وكتب رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت تشان أو تشا" وزوجته "نارابورن" أول رسالة تهنئة للملكة التي يقال أنها تتواجد في إحدى الدول الأوروبية.

وانحنى رئيس وزراء تايلاند، ومسؤولين كبار آخرين أمام صورة كبيرة للملكة وكتبوا رسائل للتهنئة بعيد ميلادها في قصر في بانكوك.

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وتضمنت مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية وموجهة لحكام جميع الأقاليم التايلاندية تعليمات تفصيلية بشأن إقامة أكشاك مزينة بشكل جيد عليها صورة الملكة للشعب من أجل تكريمها وكتابة رسائل تهنئة بعيد ميلادها.

كما تضمنت المذكرة أوامر لهم بتنظيم فعاليات من أجل جمع التبرعات للمناطق المتضررة من وباء فيروس "كورونا".

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وكانت "سوثيدا" قد تم تسميتها ملكة في مايو 2019، قبل أيام فقط من تتويج الملك "ماها فاجيرالونجكورن"

ويُعتقد أن الملكة "سوثيدا" موجودة الآن في سويسرا بينما يقيم زوجها في فندق بألمانيا، أثناء وباء فيروس "كورونا".

وكشفت صحيفة التابلويد الألمانية "بيلد-Bild" شهر مارس الماضي أن الملك البالغ من العمر 67 عامًا حجز حجز فندق Grand Hotel Sonnenbichl في مدينة بافاريا الألمانية الواقعة شمال جبال الألب بالكامل ليسعه وحاشيته وكوادر الخدم، بعد أن حصل على إذنٍ من مجلس المنطقة المحلية بجنوب ألمانيا.

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