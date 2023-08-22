بائع سمك إيطالي يحظى بشهرة واسعة بسبب شبهه "الغريب" بالرئيس الأوكراني

البوابة - في 2015، لعب فولوديمير زيلينسكي دور مُدرّسٍ لمادة التاريخ في مسلسل "خادم الشعب"، وها هو اليوم رئيسًا لأوكرانيا ويحارب في وجه روسيا العظمى، فهل يلعب الحظ اليوم مع شبيهه الإيطالي الذي يعمل في مجال بيع السمك ويتحول إلى نجم كبير على مستوى العالم.

حكاية جيجي بيشيريا، واسمه الأصلي لويجي بيساكاني، بدأت منذ أن تبوأ زيلينسكي رئاسة أوكرانيا، نظرًا للشبه الكبير بينهما، ليتحوّل من بائع سمك بسيط من مدينة نابولي الإيطالية إلى نجم على منصات التواصل الاجتماعي.

فولوديمير زيلينسكي وشبيهه الإيطالي جيجي بيشيريا

ويتابع بيشيريا عبر منصة "تيك توك" أكثر من 1.2 مليون متابع و104 ألف آخرين على تطبيق إنستغرام، وذلك بسبب الشبه الغريب بينه وبين الرئيس الأوكراني .

بمرور الوقت، أصبح بيشيريا مشهورًا بسبب عبارته الشهيرة "Buongiorno pescheria"، والتي تعني بالعربية (صباح الخير متجر السمك) ومقاطع الفيديو الفكاهية من مكان عمله في محل بيع الأسماك.

ولم يمضِ وقت طويل حتى بدأ الناس يشيرون إليه بسبب شبهه بالرئيس الأوكراني، قائلين إن جيجي هو شبيه زيلينسكي.

كما يتلقى جيجي بيشيريا بآلاف التعليقات من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، متنبئين بمستقبل باهر له في عالم التمثيل والسينما، خاصة وأن محتواه وصل إلى القنوات الإخبارية الأوكرانية.

وقال أحد مستخدمي منصة إنستغرام ممازحًا: "صباح الخير سيدي الرئيس"، فيما كتب آخر: "أعتقد أنه سيُعرض عليه قريبًا وظيفة معنا في أوكرانيا".

وقال تعليق آخر: "فولوديمير، أنت تتحدث الإيطالية جيدًا!"

شهرة جيجي بيشيريا

على الرغم من أن جيجي لا ترتدي ملابس زيلينسكي المميزة المكونة من قميص أخضر زيتوني مع أوسمة عسكرية على صدر، وسراويل واسعة وأحذية عمل، إلا أنه لا يمكن إنكار التشابه.

وأشار البعض إلى أنه يشبه الزعيم الأوكراني ليس فقط في مظهره، بل في تعابير وجهه وإيماءاته أيضًا.

ما رأيكم، هل يبدو جيجي بيشيريا مثل فولوديمير زيلينسكي؟

