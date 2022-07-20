سيدة أوكرانيا الأولى بإطلالة عسكرية في واشنطن .. هل تقلد زوجها؟

اختارت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا إطلالة عسكرية في مستهل سلسلة لقاءات مهمة ستعقدها في واشنطن خلال زيارتها التي بدأتها يوم الاثنين، 18 يوليو 2022.

وخلال لقائها وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سامانثا باور"، في اليوم التالي، أطلّت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا البدلة العسكرية ذات اللون الزيتي.

واعتبر الكثيرون أن إطلالة السيدة أولينا تنسجم إلى حدٍ كبير مع الصورة التي حرص زوجها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اعتمادها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ولتضفي طابعًا أنثويًا على إطلالتها العسكرية، وضعت سيدة أوكرانيا أولينا زيلينسكا بروشات ذهبية تُجسّد الرمح الثلاثي وهو رمز أوكرانيا بالإضافة إلى رمز الصليب الذي سبق أن اعتمده الرئيس الأوكراني سابقًا على ثيابه العسكرية في العديد من إطلالاته.

وعلى الرغم من أن السيدة زيلينسكا ليس لديها حقيبة رسمية في الحكومة الأوكرانية، إلا أن زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى الدفع المتزايد من قبل كييف لطلب المزيد من المساعدة العسكرية والدعم السياسي من أمريكا وحلف الناتو مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من خمسة أشهر.

رسالة سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا

في عالم السوشال ميديا، حلل المغردون إطلالة السيدة أولينا زيلينسكا واعتبروا أن اعتماد "البدلة العسكرية" ذات اللون الزيتي لم يكن بمحض الصدفة خاصة وأنها كانت على الأراضي الأمريكية.

وأشار المغردون عبر تويتر إلى أن السيدة أولينا زيلينسكا أرادت أن تعبر ببدلتها العسكرية عن دورها الفاعل في مجال مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

زوجة الرئيس الأوكراني تلتقي جو بايدن

التقت السيدة أولينا بالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تلقي خطابًا أمام النواب في قاعة الكونغرس بمبنى الكابيتول خلال الساعات القادمة.

ومنذ لحظة وصولها لساحة البيت الأبيض، احتضنت زيلينسكا جيل بايدن فيما قدم لها الرئيس الأمريكي باقة من الزهور.

وجلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض.

يذر أن جيل بايدن قد قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في مايو الماضي حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الفائت.

أولينا زيلينسكا