سيدة أوكرانيا الأولى بإطلالة عسكرية في واشنطن .. هل تقلد زوجها؟

اختارت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا إطلالة عسكرية في مستهل سلسلة لقاءات مهمة ستعقدها في واشنطن خلال زيارتها التي بدأتها يوم الاثنين، 18 يوليو 2022.
وخلال لقائها وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سامانثا باور"، في اليوم التالي، أطلّت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا البدلة العسكرية ذات اللون الزيتي.
واعتبر الكثيرون أن إطلالة السيدة أولينا تنسجم إلى حدٍ كبير مع الصورة التي حرص زوجها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اعتمادها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
ولتضفي طابعًا أنثويًا على إطلالتها العسكرية، وضعت سيدة أوكرانيا أولينا زيلينسكا بروشات ذهبية تُجسّد الرمح الثلاثي وهو رمز أوكرانيا بالإضافة إلى رمز الصليب الذي سبق أن اعتمده الرئيس الأوكراني سابقًا على ثيابه العسكرية في العديد من إطلالاته.
وعلى الرغم من أن السيدة زيلينسكا ليس لديها حقيبة رسمية في الحكومة الأوكرانية، إلا أن زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى الدفع المتزايد من قبل كييف لطلب المزيد من المساعدة العسكرية والدعم السياسي من أمريكا وحلف الناتو مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من خمسة أشهر.
رسالة سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا
في عالم السوشال ميديا، حلل المغردون إطلالة السيدة أولينا زيلينسكا واعتبروا أن اعتماد "البدلة العسكرية" ذات اللون الزيتي لم يكن بمحض الصدفة خاصة وأنها كانت على الأراضي الأمريكية.
وأشار المغردون عبر تويتر إلى أن السيدة أولينا زيلينسكا أرادت أن تعبر ببدلتها العسكرية عن دورها الفاعل في مجال مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.
زوجة الرئيس الأوكراني تلتقي جو بايدن
التقت السيدة أولينا بالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تلقي خطابًا أمام النواب في قاعة الكونغرس بمبنى الكابيتول خلال الساعات القادمة.
ومنذ لحظة وصولها لساحة البيت الأبيض، احتضنت زيلينسكا جيل بايدن فيما قدم لها الرئيس الأمريكي باقة من الزهور.
وجلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض.
يذر أن جيل بايدن قد قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في مايو الماضي حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الفائت.
أولينا زيلينسكا
- ولدت أولينا في 6 فبراير 1978 في مدينة "كريفي ريه - Kryvyi Rih".
- درست الهندسة المعمارية في كلية الهندسة المدنية في جامعة كريفي ريه الوطنية.
- اتجهت إلى الكتابة لفرقة كوميدية حين تعرفت على زيلينسكي، الممثل الكوميدي الطموح وطالب الحقوق، وساهمت في صعوده إلى الشهرة من خلال فيلم "Servant of the People" أي "خادم الشعب".
- تطورت العلاقة بين الزوجين تدريجيًا - فقد تواعدا لمدة ثماني سنوات قبل الزواج في 6 سبتمبر 2003.
- في 20 مايو 2019، أصبحت زيلينسكا السيدة الأولى لأوكرانيا، في 18 نوفمبر ظهرت على غلاف عدد ديسمبر من النسخة الأوكرانية من فوغ.
- في 15 يوليو 2004، ولدت ابنتهما أولكساندرا، وفي 21 يناير 2013 أنجبت ابنهما كيريلو.
- أكدت سابقًا أنها تفضل البقاء في الكواليس، وتشعر هي براحة أكبر في الظل، ولا تحب حياة الحفلات أو إلقاء النكات، لأن ذلك ليس جزءا من شخصيتها.
- أدت مهامها كسيدة أولى لأوكرانيا بمسؤولية عالية قبل الحرب وخلالها.
الشيخ عادل الكلباني بإطلالة شبابية على دراجة هارلي ديفيدسون
دمية سمسم متهمة بالعنصرية لرفضها مصافحة طفلتين سمراويتين
مشروب جديد من كوكا كولا مع الموسيقي مارشميلو .. هل لك أن تتوقع النكهة؟
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)