بابا الڤاتيكان يورط نفسه مرة ثانية.. وينقر بزر "إعجاب" على صورة عارضة تعري

يمر بابا الڤاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فرانسيس بموقفٍ مُحرج آخر بعد أن كشفت إحدى عارضات أزياء التعري تدعى "مارجوت فوكس" أنها حصلت على نقرة "إعجاب-Like" من حساب البابا الرسمي على تطبيق "إنستقرام".

وتُظهر "لقطة شاشة - Screenshot" التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب francisus@ أعجب بصورة "مارجوت" ملابس سباحة جريئة جدًا باللون الأسود.

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO