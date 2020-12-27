بابا الڤاتيكان يورط نفسه مرة ثانية.. وينقر بزر "إعجاب" على صورة عارضة تعري

يمر بابا الڤاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فرانسيس بموقفٍ مُحرج آخر بعد أن كشفت إحدى عارضات أزياء التعري تدعى "مارجوت فوكس" أنها حصلت على نقرة "إعجاب-Like" من حساب البابا الرسمي على تطبيق "إنستقرام".

وتُظهر "لقطة شاشة - Screenshot" التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب francisus@ أعجب بصورة "مارجوت" ملابس سباحة جريئة جدًا باللون الأسود.

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO — Margot 🦊 (@margot_foxx) November 19, 2020

وبعدها، أعادت نشرت "مارجوت" نشر لقطة الشاشة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقتها بتغريدة قالت فيها: " آه البابا أحب صورتي؟".

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وهذه ليست المرة الاولى لحدث كهذا فقد صدف أن أعجب حساب البابا بصورة عارضة اخرى تدعى "ناتاليا غاريبوتو" وهي ترتدي زي تلميذة جريئة جدًا.

لكن "غاريبوتو" أخذت ذلك بروح الدعابة، حيث مازحت متابعيها على "تويتر"، وكتبت: "في طريقي إلى الفاتيكان. على الأقل أنا ذاهب إلى الجنة".

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ثم أرفقتها بتغريدة ثانية قالت فيها: "إذا كان البابا فرانسيس يريد الموقع الرسمي على الإنترنت، فيجب عليك ذلك".

وأنهت تغريدتها بالقول: "على الأقل أنا ذاهبة الى الجنة".

وفقًا للتقارير الإخبارية، سعى الفاتيكان حينها للحصول على تفسير من "إنستغرام" بعد حدوث هذا لكن دون إعلان النتيجة.

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وزعمت صحيفة Hype Beast بأن الفاتيكان بدأ تحقيقًا في كيفية إعجاب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس على تطبيق "إنستغرام" بصورة "ناتاليا".

ووفق الصحيفة، فإن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبابا يديرها فريق، ورفض الكرسي الرسولي التعليق على الحادثة.

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