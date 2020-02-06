باستخدام 1.8 مليون عبوة بلاستيكيّة​.."أديداس" تصنع ملعبًا صديقًا للبيئة

نجحت شركة "أديداس" الألمانية والمتخصصة بتصنيع الملابس والأحذية والأدوات الرياضية، في تحويل 1.8 مليون زجاجة بلاستيكيّة إلى ملعب كرة قدم مُستدام في إحدى مدارس مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشار نائب رئيس إستراتيجية العلامة التجارية العالمية لـ"أديداس"، جيمس كارنس، أن فكرة تحويل ملعب مدرسة ميامي إيدسون الثانويّة الى "ملعب مُستدام" يهدف الى الحد من تلوث المحيطات.

وقال "كارنس": "يحيوي الملعب يحوي كميّة كبيرة من اللدائن والمطاط المعاد تجهيزه".

وأشار "كارنس" الى أن الحقل المُستدام الذي صنعته الشركة مصنوع من زجاجات بلاستيكية مصدرها الجزر النائية والشواطئ والمجتمعات الساحلية والشواطئ، وكل ذلك بهدف الحد من تلوث المحيطات.

وجرى غسل البلاستيك ومعالجته من أجل استخدامه لبناء الحقل الإصطناعي، وقد جرى تحويل إلى حبيبات صغيرة كي لا تؤثر على اللاعبين.

إلى ذلك، تتحضر "​أديداس​" لتصنيع ​ملابس​ رياضية باستخدام ​نفايات​ البلاستيك المعاد تدويره.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح مبادرتها لتصنيع الأحذية من نفايات المحيط التي جرت إعادة تدويرها، وذلك بالتعاون مع منظمة "بارلي فور ذا أوشنز" لحماية البيئة.

وأكدت الشركة أنها تخطط لإنتاج من 15 إلى 20 مليون ​حذاء​ باستخدام تلك المواد.

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