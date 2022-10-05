باسل آصف شوكت يرتدي البدلة العسكرية في جيش خاله بشار الأسد

نشرت مواقع إخبارية سورية صورًا لجلسة تصوير خضع لها باسل آصف شوكت ، ابن شقيقة بشار الأسد، مرتديًا البدلة العسكرية معلنًا انضمامه للجيش السوري تحت إمرة خاله ماهر الأسد.

وذكرت المواقع الإخبارية أن باسل آصف شوكت انضم للجيش السوري برتبة مُلازم أول، وعُين في مكتب الأمن التابع للفرقة الرابعة التي يقودها خاله ماهر الأسد.

باسل آصف شوكت بالبدلة العسكرية

وذكرت هذه المواقع الإخبارية أن باسل انضم للجيش السوري دون الخضوع لتدريبات عسكرية أو حتى دون انضمامه للكلية الحربية.

وكان باسل آصف شوكت قد انتقل للعيش في دبي برفقة والدته بشرى الأسد وأشقائه، بعد اغتيال والده آصف شوكت، عام 2012 خلال تفجير استهدف مجلس الأمن القومي في العاصمة دمشق.

وكان باسل بعيد عن الأضواء ويكتفي في نشر صور حياته الخاصة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي في دبي بالإضافة إلى نشر بعض الصور برفقة خاله بشار الأسد وعائلته.

من هي والدة باسل آصف شوكت

بشرى الأسد

بشرى الأسد هي والدة باسل آصف شوكت، وشقيقة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد الابنة الوحيدة للرئيس السابق حافظ الأسد.

ولدت بشرى الأسد في 24 أكتوبر 1960 وهي تحمل شهادة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق.

زواجها من آصف شوكت

آصف شوكت - بشرى الأسد

أثناء دراستها الجامعية، تعرفت بشرى على بثينة شعبان التي شغلت منصب عضو في مجلس الوزراء السوري التي بدورها عرفتها على الضابط آصف شوكت والذي أب مطلق ويكبرها بعشر سنوات.

وبسبب توتر العلاقات بين آصف شوكت وباسل الأسد، شقيق بشرى، رفض الأخير هذا الزواج بالأساس لعدة أسباب بما في ذلك أنه كان يكبرها بعشر سنوات كما أنه أب مطلق ويأتي من خلفية متواضعة.

كما عمل باسل على سجن آصف شوكت لفترة وجيزة عام 1993، وبعد وفاة باسل في 1994 في حادث سيارة هربت بشرى مع شوكت في عام 1995 وتزوجا رغم رفض عائلتها مباركة هذا الزواج.

وبعد فترة من الزمن، تقبل حافظ الأسد آصف شوكت في العائلة، وسرعان ما تمت ترقية شوكت إلى رتبة لواء.

أنجبَت بشرى خمسة أطفال وهم: بشرى، ماهر، باسل، نايا وأنيسة.

بشرى الأسد تهرب إلى دبي

انتقلت بشرى إلى الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2012 بعد اغتيال زوجها، فيما درست ابنتها أنيسة التصميم المكاني في جامعة لندن للفنون.

كما تم إدراج اسم بشرى الأسد على قائمة شخصيات الحكومة السورية الذين خضعوا لعقوبات اقتصادية وحظر سفر من قِبل الاتحاد الأوروبي.