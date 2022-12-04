بالصور: الشيخة البحرينية نورة بنت حمد تُغرق كلبتها بالذهب الأصفر الخالص

نشر حساب على تطبيق "إنستغرام"، قيل بأنه يعود لابنة ملك البحرين، الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة، صورًا لكلبة مُزينة بالذهب الأصفر الخالص خلال جلسة تصوير كانت قد خضعت لها سابقًا.

وأظهرت الصور المأخوذة من حساب noora12hamed@ على تطبيق "إنستغرام" كلب أنثى متقلدة عقدًا من الذهب الخالص والذي تم تصميمه بطريقة الذهب الشعبي البحريني.

وقال متداولو الصور على منصات التواصل الاجتماعي بأن الكلبة مملوكة للشيخة نورة بنت حمد والتي سبق وأن نشرت صورًا لها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق منه.

وذكر أحد المعلقين بأنه صاحبة الحساب قامت بالإشارة إلى حساب "مجوهرات الزين" على "إنستغرام"، والذي يُعد من أشهر محلات المجوهرات والذهب في البحرين.

وأثارت الصور ردود أفعال متباينة لدى كل من رآها على منصات التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي أبدى البعض إعجابهم بجلسة التصوير، عبر آخرون عن استيائهم واستنكارهم لها.

وقال عدد من المعلقين بأن "جلسة التصوير" تعد إساءة للإنسانية جمعاء وبأنها مخالفة لمبادئ المسلمين خاصة وأنها تأتي في وقت يعاني فيه العالم من أزمات مالية وغذائية مؤلمة نجمت عن حروب متتالية ووباء كورونا.

من هي الشيخة نورة بنت حمد