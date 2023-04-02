بالصور: الشيخ السديس يظهر لأول مرة دون شماغ

البوابة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا حديثة التقطت للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ظهر فيها لأول مرة دون شماغ على رأسه.

وشوهد الشيخ السديس في صورتين، نشرها الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع التدوين "تويتر"، من دون الشماغ الذي من النادر جدًا أن يُطل أو بخرج دون ارتداءه وتغطية رأسه به.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الشيخ الشريم من دون الشماغ مؤكدين بأنها المرة الأولى التي يروا فيها إمامهم وشيخهم من دون الشماغ.

وذكر أحد المعلقين على الصور بأن شكل الشيخ والإمام السديس يختلف اختلافًا كليًا عما اعتاد رؤيته عليه أن أمّ بالمصلين لأول مرة في عام 1403هـ.

وجاء ظهور الشيخ السديس من دون الشماغ خلال أدائه مناسك العمرة خلال أيام شهر رمضان المبارك 1444/2023 وتفقده الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأكد الشيخ عبدالرحمن، باعتباره رئيس شؤون الحرمين، حرصه على تقديم أفضل الخدمات وبذل المزيد من الجهود المضاعفة لخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وتهيئة الأجواء المناسبة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تفقد الشيخ عبدالرحمن العديد من الخدمات التي تقدمها الرئاسة للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ومنها: خدمات تقديم عبوات وحافظات ماء زمزم المبارك، وخدمات العربات الكهربائية وتأكد من جودة النظافة وعمليات التعقيم والتطهير والتطيب التي تتم بالمسجد الحرام .

كما تفقد الشيخ عبدالرحمن الجهود التي يقوم بها موظفو الأمن والسلامة والطوارئ ومواجهة المخاطر وعملية التفويج التي يتم بها تنظيم دخول وخروج المعتمرين والقاصدين.

السديس يظهر دون شماغ

على ما يبدو أن رواد موقع التدوين "تويتر" قد أخطأوا حين قالوا بأنها المرة الأولى التي يظهر فيها الشيخ والإمام عبدالرحمن السديس من دون شماغ، إذ سبق وأن ظهر من دونه خلال أداءه خطبة يوم عرفة في 9 ذي الحجة 1437 أي في عام 2016.