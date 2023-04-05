بالصور: زوجة حمزة يوسف ترتدي الثوب الفلسطيني أمام البرلمان الاسكتلندي

البوابة - لم تفوت الفلسطينية ناديا النخلة، زوجة أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ اسكتلندا حمزة يوسف، الفرصة لاستعراض تراث بلدها الأم أمام وسائل الإعلام العالمية.

واختارت السيدة ناديا أن ترافق زوجها أثناء التوقيع على استمارة الترشيح في البرلمان الاسكتلندي في إدنبرة أن تطل بالثوب الفلسطيني التقليدي الذي يعد جزءًا من التراث الشعبي لدولة فلسطين المحتلة.

ناديا النخلة بالثوب الفلسطيني

وجاء ثوب السيدة ناديا باللون الأسود والمطرز بالخيوط الحمراء القرمزية والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث الفلسطيني.

وتختلف تصاميم الثوب الفلسطيني التراثي باختلاف المنطقة الجغرافية، إذ تحمل الأثواب الفلسطينية عادةً أشكالًا مربعة وخياطة ذات أشكال هندسية معينة، فمنطقة الساحل يمتاز ثوبها بأنه خليط إغريقي ويوناني وساحلي بشكل عام، في حين يخلو الثوب الجبلي من التطريز بسبب عمل النسوة في الزراعة، بينما يمتاز ثوب منطقة بئر السبع ووسط فلسطين بغزارة التطريز.

تاريخيًا، تتم خياطة الأثواب التقليدية يدويًا من قبل النساء في القرى في جميع أنحاء فلسطين، ومن خلال أنماطها وألوانها وزخارفها المختلفة، فهي تمثل التاريخ الشخصي لمن يرتديها.

وبصرف النظر عن العنصر الفني له، يعتبر الفلسطينيون الثوب التقليدي رمزًا مهمًا للمقاومة ويحرصون على ارتداءه في كافة المحافل الدولية لتسليط الضوء على قضيتهم المفصلية والمتمثلة في تحرير بلادهم من الكيان الصهوني المحتل.

وكانت السيدة ناديا النخلة قد تحدثت في عدة مناسبات عن دعمها للقضايا الفلسطينية، كما أنها على اتصالٍ دائمٍ بأقاربها في فلسطين، بما في ذلك شقيقها محمد وزوجته وأطفاله الثلاثة.

يذكر أن ناديا كانت قد تزوجت من يوسف في عام 2019 ولديهما ابنة واحدة هي أمل، كما لها أيضًا ابنة من زواج سابق تدعى مايا.

من هي ناديا النخلة