بالصور: زينة رمضان تملأ أهم شوارع لندن

البوابة - شهد ميدان بيكاديلي، أحد أشهر ميادين العاصمة البريطانية لندن، مبادرة مجتمعية تقام لأول مرة رفعت فيها زينة وأضواء بمناسبة اقتراب بدء شهر رمضان المبارك.

ونشرت مؤسسة عزيز الخيرية الإسلامية في بريطانيا، الجهة المشرفة على هذه المبادرة بالتعاون مع السلطات المحلية، صورًا من الأجواء الرمضانية التي تمت إضافتها على ميدان بيكاديلي الذي يُعد أحد أشهر الوجهات السياحية في لندن حيث أهم المسارح والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والماركات العالمية.

زينة رمضان تملأ لندن

وأرفقت المؤسسة صور زينة رمضان بتغريدة جاء فيها: "نحن فخورون برعاية مبادرة زينة وأضواء رمضان الجميلة في ميدان بيكاديلي، نتمنى أن يزور جميع الأصدقاء والعائلة المكان للاحتفال بهذه المبادرة التضامنية للجميع".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مسلمي لندن مع صور زينة رمضان والفوانيس المضيئة للمرة الأولى بهذا الحجم اللافت في لندن من بينهم الشيخ عاشق إمام وخطيب دار الأمة بلندن الذي نشر مقطع فيديو لتلاوته آيات من القرآن الكريم وفي الخلفية تظهر أحبال الزينة والإضاءة.

Reciting in Central London pic.twitter.com/Kw77iKleOT — Shaykh Ashiq (@ShaykhAshiq) March 17, 2023

شهر رمضان

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2023 الذي يسمى "سلطان الأحد عشر شهرًا"، وكما هو الحال في كل عام، سيصوم ملايين المواطنين المسلمين طيلة أيام هذا الشهر المبارك.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2023، في 23 مارس، على الرغم من أن الموعد الرسمي ستحدده لجان تحري الهلال حول العالم ومركز الفلك الدولي في أقرب وقت.