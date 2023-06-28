دعاء عن بداية شهر جديد يوليو

بداية شهر جديد وهو شهر يوليو الذي يشهد بداية فصل الصيف، ومع كل بداية جديدة نأمل أن تحمل لنا الكثير من الأحداث السعيدة، ولذلك نلجأ إلى الدعاء والتقرب من الله طالبين أن تحمل لنا الأيام القادمة أحداث سعيدة، وفيما يلي دعاء بداية شهر جديد يوليو:

دعاء بداية شهر جديد يوليو

يا رب في شهر يوليو لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم.

اللهم في دعاء بداية شهر جديد يوليو يا رب اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

يا رب اجعل شهر يوليو شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

اللَّهُمَّ يا رب أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، ولكن هذا الإسناد فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

يا رب يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر يوليو، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

دعاء بداية شهر جديد يوليو، ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

دعاء بداية شهر جديد يوليو، اللهم يا رب إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

دعاء بداية شهر يوليو مكتوب لزوجي وحبيبي

اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لزوجي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

اللهم إني أسألك لزوجي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرًا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي.

اللهم يا رب في بداية شهر يوليو إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأساً يبكيني.

اللهم يا رب وفق حبيبي في شهر يوليو اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلاً ميسرًا لحبيبي.

بداية شهر جديد اللهم اجعله بداية فرح

اللهم يا رب نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر يوليو، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.يا رب أنها بداية شهر جديد "شهر يوليو" ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

دعاء دخول شهر جديد مكتوب