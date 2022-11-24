بالصور: هكذا ترك لاعبو منتخب اليابان غرفة الملابس بعد مواجهة ألمانيا

حققت اليابان ثاني مفاجآت مونديال قطر 2022 يوم أمس الأربعاء بفوزها التاريخي على ألمانيا في مباراة دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

وكجزء من طقوس ما بعد المباراة، حرص فريق كرة القدم الياباني على تنظيف غرفة خلع الملابس وترك رسالة لطيفة متمثلة بكلمة "شكرًا" باللغتين اليابانية والعربية لدولة قطر التي تستضيف البطولة في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

كما ترك أعضاء الفريق الياباني مجموعة من الطيور الورقية والتي يطلق عليها اسم الـ"فن الأوريغامي" المرتبط بـ"الثقافة اليابانية".

كما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين “تويتر” صورًا من داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي المنتخب الياباني وكأنها لم تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين كانوا قد أنهوا قبل لحظات واحدة من أهم مواجهاتهم الكروية.

وبحسب الصور التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولها ونشرها عبر حسابتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فقد قام لاعبو الفريق بطي مناشفهم بشكلٍ أنيق.

كما حرص لاعبو المنتخب الياباني على ترتيب زجاجات المياه الخاصة بهم، وتركوا أوعية طعام بها بقايا موز غير مأكولة مرتبة بدقة على الطاولة في وسط الغرفة.

وحظيت التصرفات اليابانية الغريبة في التنظيف بثناء وتقدير على مستوى العالم أجمع.

جماهير اليابان ينظفون مدرجات كأس العالم

وفي غضون ذلك، واصل المشجعون اليابانيون طقوسهم المعتادة والمتمثلة بتنظيف مدرجات استاد خليفة الدولي.

وشوهد المشجعون اليابانيون وهم يحملون أكياس القمامة ويتجولون بين مدرجات الاستاد من أجل جمع القمامة والأكواب والزجاجات وأغلفة الطعام المستعملة وحتى الأعلام الألمانية المتروكة في أرضية المدرجات.