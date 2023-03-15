بالفيديو: ابنة الأميرة عائشة تخطف الأنظار في زفاف الأميرة إيمان

البوابة - ما تزال مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ترميوتيس في بيت الأردن مساء الأحد تجد مكانًا لها في منابر الإعلام الأردني والعربي والعالمي نظرًا لتفاصيله المبهرة وأناقة أميرات العائلة المالكة الأردنية.

ونجحت أميرات البيت الأردني في لفت الأنظار لهن في حفل الزفاف الذي وصف بـ"العائلي"، حين تألقن بفساتين تجمع بين البساطة والرقي واختاروا الحضور بفساتين محتشمة أنيقة من أهم دور الأزياء العالمية.

صورة تذكارية لأفراد العائلة المالكة الأردنية مع العروسين إيمان وجميل

وحظيت بنات الملك الحسين بن طلال والأمير الحسن بن طلال والأمير محمد بن طلال وأحفادهم على اهتمامٍ متابعي الحدث الملكي الذين توجهوا نحو منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بهن.

وأبدى عدد كبير من مراقبي الحدث الملكي إعجابهم بالعديد من الأميرات وبناتهن خاصة وأنهم مقلات في ظهورهن الإعلامي ومن بينهن الآنسة منى جمعة ابنة الأميرة عائشة بنت الحسين.

ورصد موقع البوابة تفاعل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالآنسة منى جمعة منذ لحظة تواجدها في مراسم عقد قران ابنة خالها الأميرة إيمان بنت عبدالله.

وأعاد عدد من المغردين تداول مقاطع فيديو ظهرت فيه الآنسة منى وهي تتجه لإلقاء التحية على الملك عبدالله الثاني برفقة والدتها الأميرة عائشة بنت الحسين وابن خالتها السيد جعفر الصالح وزوجته عائشة.

وفي أحد مقاطع الفيديو المتداولة، حرص المراقبون على رصد كافة تحركات الآنسة منى واللحظة التي التقت فيها بخالها الملك عبدالله الثاني عند بوابة بيت الأردن.

وعبر عدد من المعلقين عن إعجابهم بإطلالة الآنسة منى والحقيبة التي اختارتها لحضور مراسم عقد القران والتي تبين بأنها من علامة JW Anderson.

ونوهت إحدى المغردات وتدعى، البتول محمد، إلى أن الحقيبة التي رصدت بيد الآنسة منى ستغدو "موضة" وسيرتفع الطلب عليها في الآونة الأخيرة والفضل كله يعود للآنسة الأردنية.

وذكرت بأن سعر حقيبة الآنسة منى يصل لـ 2.632 ألف ريال سعودي، فيما تألقت بفستان بلون الخزامى من علامة A.W.K.E والذي يصل سعره إلى 4.604 ألف ريال سعودي.

يا روووووووحي تجنن يا ناااااس 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/FrlslvvNHi — ▪️البتول محمد "وسيطة "▪️ (@iherb_4u) March 14, 2023

منى جمعة

اسمها الكامل: منى زيد سعد الدين جمعة

منى زيد سعد الدين جمعة الأم: الأميرة عائشة بنت الحسين بن طلال بن عبدالله الهاشمي

الأميرة عائشة بنت الحسين بن طلال بن عبدالله الهاشمي الأب: زيد سعد الدين جمعة

زيد سعد الدين جمعة تاريخ الولادة: 18 يوليو 1996

الأميرة عائشة بنت الحسين

الأميرة عائشة هي ابنة الملك الراحل الحسين بن طلال من زوجته الأميرة منى.

وتعد الأميرة عائشة شقيقة الملك عبد الله الثاني والأخت التوأم للأميرة زين بنت الحسين.

الحياة الخاصة

في عام 1990 تزوجت الأميرة عائشة من السيد زيد سعد الدين جمعة في عمّان، وهو من أصل كردي، وأنجبا:

عون (مواليد 27 مايو 1992)

منى (مواليد 18 يوليو 1996)

لكنهما انفصلا لاحقًا.

في 27 من يناير 2016، تزوجت الأميرة عائشة للمرة الثانية من أشرف بانيوتي، ولكنهما انفصلا بعد 6 أشهر من الزواج.