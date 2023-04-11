بالفيديو: زواج شاب معاق ذهنيًا وحركيًا يثير زوبعة في مصر

البوابة - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا، بمقطع فيديو من حفل زفاف فتاة من شاب يعاني من إعاقة ذهنية وحركية في إحدى قرى الصعيد.

ورصد مقطع الفيديو المتداول الاحتفالات العارمة التي أقامتها أسرة الشاب الذي بدا عاجزًا عن التنقل، حين استعان بأحدهم من أجل مساعدته في الترجل من المركبة والمشاركة في الزفة الشعبية التي أقيمت له بمناسبة عقد قرانه.

فيديو متداول لشخص معاق ذهنيا وحركيا بيتجوز في الصعيد pic.twitter.com/sBojrXDMy8 — مد🇪🇬🇪🇬نية (@SecuEgy) April 9, 2023

استقبلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بانقسامٍ شديد، بين من هنأ العروسين بهذا الزواج مؤكدين حق ذوي الهمم في ممارسة حياتهم بشكلٍ طبيعي رغم إعاقتهم في حال كانوا قادرين على تأسيس عائلة جديدة، فيما استنكر القسم الأكبر من المعلقين هذا الزواج وأكدوا بطلانه.

وأكد المنتقدون الغاضبون بأن هذا الزواج يعد باطلًا لأن من أهم شروط الزواج في الإسلام هو أن يكون الطرفين (مُكلّفين؛ أي بالغين عاقلين) وهو ما يفقده الشاب في هذا الزواج حيث بدا غير مدركًا لما يدور من حوله.

ورجح كثيرون أن العروس أجبرت على هذا الزواج أو بأنها لم تكن على علم بالحالة الصحية للعريس، إذ بدت عليها علامات الحيرة والصدمة.

وذهب القسم الآخر من المعلقين إلى تحليل المشهد من الناحية الاجتماعية، وأشاروا إلى أن الحالة المادية لعائلة العروس هي السبب وراء موافقتهم على تزويج ابنهم من هذا الشاب.

واستبعد كثير من المعلقين معرفة العروس بالحالة الصحية للشاب قائلين بأن عائلتها أجبرتها على هذا الزواج طمعًا بالمهر.

ووصف عدد من المغردين حفل الزفاف بـ"الفوضى" وطالبوا بمحاسبة كل من شارك فيه، خاصة وأن الشاب غير مؤهل عقليًا وجسديًا للزواج وتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته.