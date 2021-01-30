بالفيديو.. شاهد كيف ستكون الرحلة عبر قطار الهايبر لوب في المستقبل

كشفت شركة "فيرجن هايبر لوب" كيف ستبدو الرحلة عبر قطارها فائق السرعة، والذي تصل سرعته إلى 670 ميل في الساعة.

تعمل الشركة منذ فترة على تطوير التكنولوجيا المستقبلية، والتي تدعي أنها يمكن أن تحدث ثورة في طرق السفر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في نهاية العام الماضي، استعرضت الشركة التكنولوجيا ونقلت متطوعين اثنين للمرة الأولى، والآن، نشرت الشركة العملاقة، فيديو يوضح خطوات تجربة الركاب على متن نظام هايبرلوب، منذ وصولهم إلى البوابة، للسفر على متن القطار الانبوبي الذي يعمل بالرفع المغناطيسي، وحتى الوصول للوجهة.

يتميز نظام هايبر لوب بكبسولات طوافة يمكنها حمل ما يصل إلى 28 راكبًا عبر أنابيب مفرغة من الهواء بسرعة عالية للغاية.

وتشير الدراسات إلى أن نظام هايبرلوب بمكنه الربط بين مدينتي شيكاغو وكولمبوس وخفض مدة الانتقال إلى أقل من 45 دقيقة بتكلفة تذكرة تقدر بـ 60 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بحوالي 6 ساعات قيادة أو تذكرة طائرة تكلف حوالي 100 دولار.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس إدارة مجموعة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: "الفيديو يوفر نظرة إلى المستقبل بعد النجاح الذي تحقق قبل 3 أشهر عندما ركب البشر الهايبرلوب لأول مرة".

وأضاف: "لقد أظهرنا نضج تقنيتنا، ونحن نقترب من تسويق ما سيكون أول طريقة نقل جديدة واسعة النطاق خلال قرن من الزمان".

وتعتقد الشركة أنه يمكن طرح تكنولوجيا الهايبر لوب في الأسواق للاستخدام التجاري بحلول عام 2030.

وقالت سارة لوتشيان، مديرة تجربة المسافرين في فيرجن هايبرلوب: "تصميم طريقة نقل جديدة من الصفر هو فرصة ومسؤولية في آن واحد، فتكنولوجيا الهايبر لوب قادرة على تغيير نموذج وسائل المواصلات القائم، ولذلك يجب أن تكون تجربة المسافرين ثورية أيضا".

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