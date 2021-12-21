بالفيديو: طرد راكب من رحلة جوية حوّل لباسه الداخلي لكمامة ساخرًا من قيود كورونا!

أثار مسافر على متن رحلة جوية محلية في الولايات المتحدة الجدل بعد أن ارتدى لباسًا نسائيًا داخليًا بدلًا من الكمامة المتعارف عليها، وذلك كنوع من الاحتجاج والتسخيف فيما يتعلق بتدابير الوقاية من كورونا في الرحلات الجوية.

وفي التفاصيل، طلب الطاقم المسؤول عن الرحلة من أحد الركاب مغادرة الطائرة قبل إقلاعها من مطار "فورت لودرديل" في ولاية فلوريدا، وذلك بسبب ارتدائه لباسًا داخليًا نسائيًا على وجهه بدلًا من الكمامة الطبية، وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن الحادثة وقعت على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأربعاء الماضي، وذلك قبيل إقلاع الطائرة باتجاه العاصمة واشنطن.

وكان المسافر يضع على وجهه لباسًا داخليًا احتجاجًا على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمكافحة وباء كورونا، وأوضح المسافر البالغ من العمر 38 عامًا في تصريح لقناة "إن بي سي 2” أنه أراد من خلال ما فعله على الطائرة أن يثبت سخافة القيود التي تلزم الركاب وضع كمامات داخل الطائرة لتفادي انتشار كورونا، وفي الوقت نفسه يسمح لهم بنزعها لتناول المأكولات والمشروبات.

وفي مقطع فيديو صوره راكب آخر للحادث، ظهر أفراد الطاقم وهم يبلغون الرجل بأنه لا يستطيع البقاء في الطائرة إذا أبقى اللباس على وجهه، فما كان منه، بعد الجدل، إلا أن ترك مقعده صاغرا.

وأوضحت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن الراكب "لم يكن ممتثلا للتعليمات الفيدرالية بالتزام الكمامة... نحن ممتنون لطاقمنا لمعالجته المشكلة على الأرض قبل الإقلاع، وتجنب أي اضطراب محتمل في الجو".

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