الغراب الذي قلّب الطاولة على علم إسرائيل يثير الجدل على مواقع التواصل

البوابة - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بمقطع فيديو يرصد قيام غراب بإزالة علم دولة الاحتلال الإسرائيلي من على ساريته ثم يرميه أرضًا.

وأظهر مقطع الفيديو المتدوال سعي الغراب على إزالة العلم الإسرائيلي المُعلّق أعلى إحدى البنايات بكل ما أوتي من قوة، وعمله الدؤوب على إزالته رغم صغر حجمه مقارنة بالعلم.

وبعد محاولات عدة، نجح الغراب في انتزاع علم دولة الاحتلال الإسرائيلي ورميه أرضًا ثم وقف بكل استقرار وثبات أعلى السارية بعدما أتم مهمته.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو الغراب وهو ينتزع العلم الإسرائيلي عبر حساباتهم الرسمية في السوشال ميديا.

وأبدى عدد كبير من النشطاء تعجبهم مما قام به الغراب والسبب الذي دفعه للسعي جاهدًا من أجل إزالة العلم ورميه أرضًا.

ورأى عدد من المعلقين بأن ما قام به الغراب بمثابة "دليل" على ضعف دولة الاحتلال رغم ما تملكه من جيش كبير ودعم دولي منقطع النظير.

وكان من بين المعلقين على مقطع الفيديو المقرئ مشاري راشد العفاسي الذي أعاد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي في تطبيق "تويتر" وأرفقه بتغريدة جاء فيها: "فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا" في إشارة إلى الغراب الذي أرسله الله تعالى إلى قابيل ابن آدم ليدله على الطريقة المناسبة لدفن شقيقه الذي قتله ظلمًا.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة تحديد موقع التقاط مقطع الفيديو، إلا أن أحد المغردين ذكر بأن المشهد وقع في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.