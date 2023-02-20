باللمسة القاضية.. سيدة تدمّر منحوتة جيف كونز الزجاجية بقيمة 42 ألف دولار

البوابة - قد تبدو لك منحوتات الفنان الأمريكي الشهير جيف كونز وكأنها مصنوعة من البالونات، لكنها في الحقيقة هشة بشكلٍ يعرضها للكسر فور لمسها بطريقة خاطئة، وهذا ما حدث في معرض للفن المعاصر في ميامي قبل أيام.

وعلى الرغم من وجود عبارة "من فضلك لا تلمس العمل الفني"، إلا أن إحدى جامعات التحف الفنية أقدمت على لمس تمثال كونز ذو اللون الأزرق، والذي يحمل اسم Balloon Dog، خلال عرضه في "آرت وينوود" بميامي يوم الخميس الماضي الأمر الذي أدى إلى سقوطه أرضًا وانكساره على الفور.

Collector smashes $42,000 sculpture at Art Wynwood in Miami - Daily Mail



The girl decided to check if the work of Jeff Koons "Balloon Dog" really matches the name, and hit it. Shards scattered all over the hall, because it was made of blue porcelain. pic.twitter.com/LHyKElBpLQ — Себастьян Перейро 🦋🇺🇦🇨🇭 (@stringerukraine) February 18, 2023

وتسببت السيدة بتدمير العمل الفني الذي تصل قيمته لنحو 42 ألف دولار (34870 جنيهًا إسترلينيًا) وهي من أشهر أعمال الفنان الأمريكي جيف كونز.

وقال شهود عيان في الحدث لوسائل إعلام عالمية أن السيدة نقرت على المنحوتة بإصبعها وتسببت بسقوطه أرضًا وتحول إلى شظايا صغيرة الأمر الذي اضطر طاقم المعرض إلى لملمته بواسطة المكنسة.

منحوتة جيف كونز

واعتقد بعض هواة جمع الأعمال الفنية أن القطعة المكسورة كانت استعراضًا فنيًا أو مشهدًا متّفقا عليه مع الفنان العالمي.

من جهته قال مدير المعرض، سيدريك بويرو، الذي كان يدير جناح Art Wynwood أن الحادثة مفجعة بعد رؤية مثل هذه القطعة الأيقونية مدمرة.

وقال: “سقطت القطعة الفنية بعد أن لمستها سيدة بيدها عن غير قصد، فهي لم تكن تنوي كسر التمثال، لكن لمستها كانت كافية لسقوطه أرضًا وتدميره على الفور”.

جيف كونز قبل وبعد

وقال "هذا النوع من الأشياء يحدث للأسف ولهذا السبب تم التأمين على العمل الفني".

وشارك المعرض صورًا للعمل الفني المكسور على الأرض قبل وضعها في صندوق ليتم تقييمها من قبل خبير تأمين.

وكان الفنان جيف كونز قد صنع 799 منحوتة على شكل "Balloon Dog (Blue)" وتقدر قيمة الواحدة منها بحوالي 42 ألف دولار أمريكي..

ولم يعلق الفنان جيف كونز على الحادثة حتى هذه اللحظة.

يذكر أن الفنان جيف كونز اشتهر بصنع منحوتات زجاجية على شكل حيوانات يتم بيعها بأرقام فلكية، إذ بيعت قطعة فنية على شكل أرنب وردي اللون بقيمة 91 مليون دولار أمريكي خلال مزاد كريستيز نيويورك في عام 2019.

كما بيعت منحوتة على شكل كلب باللون البرتقالي قبل 6 سنوات مقابل 58.4 مليون دولار أمريكي.