بالنسياغا في مرمى الانتقاد بعد ترويجها للعبودية وإباحية الأطفال

استطاعت علامة بالنسياغا الفرنسية أن تثبت نفسها في عالم الموضة والأزياء كواحدة من أكبر وأشهر دور الأزياء حول العالم بتصاميمها الغريبة والمريبة والتي تجذب أنظار الباحثين عن كل ما هو غريب ومجنون.

اليوم تتعرض دار بالنسياغا للأزياء، والتي ارتبط اسمها بالعديد من المشاهير أمثال كيم كارداشيان وتصدرت سابقًا عناوين الصحف لخياراتها الجريئة للأزياء، لحملة انتقادات شرسة واتهامات بترويجها لمفهوم "العبودية" واستغلال الأطفال في المحتوى الإباحي.

وتضمن الحملة الإعلانية الأخيرة لدار بالنسياغا صورتين لفتاتين صغيرتين تحملان حيوانات محشوة ترتدي ملابس عبودية الأمر الذي جعلها في مرمى نيران الانتقاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صورة الطفلتين المأخوذة من الحملة الإعلانية الأخيرة لـ "بالنسياغا" للإثارة قضية "استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

في إحدى الصور، كانت فتاة صغيرة ذات شعر برتقالي ترتدي قميصًا من العلامة التجارية بينما تمسك بالحزام المتصل بدب أبيض، والذي كان يرتدي سترة مع قلادة مقفلة حول رقبته.

وفي الصورة الثانية، ارتدت طفلة أخرى ملابس باللون أزرق بينما كانت تمسك بدمية أرجوانية كانت ترتدي ملابس شبيهة بملابس العبودية المتمثلة بالحزام الجلدي الأسود على الرقبة.

بالنسياغا ترويج للعبودية

وعلى موقع التدوين "تويتر"، وصف النشطاء صور بالنسياغا بأنها "مخيفة" و "مروعة" و "مقززة"، وكتب أحد المغردين: "هذا أمر مقزز ومثير للغضب، على الرغم من أنني أبذل قصارى جهدي لتجنب كل ما يقال عنه بأنه مؤامرة، لكن دار الأزياء الفرنسية تعمدت إضافة إشارة إباحية الأطفال في هذه الصور”.

وكتب مغرد آخر: "فتاة صغيرة تبلغ من العمر خمس إلى سبع سنوات على سرير تحمل دبدوب يرتدي عبودية، أنا لا أفهم كيف يعتقد فريق كامل من الناس أن هذا كان على ما يرام! إنه مقزز."

واتفق العديد من المغردين على أن صور الحملة جعلتهم يشعرون "بعدم الارتياح"، وقال أحدهم: "الطفلة تبدو أصغر من الخامسة، فوجهها طفولي للغاية، وغير مناسب على الإطلاق لترويج لملابس بالنسياغا المثيرة للجدل"، وأضاف آخر: "هذه صورة غير مريحة للغاية".

وغرد آخر: "يجب أن محاسبة والدي الطفلتين ومن ينشر هذا الإعلان بقوانين انتهاك الأطفال، نحن كمجتمع بحاجة إلى التحدث بصوت عالٍ بشأن هذا الشر".

وبعد تلقي رد فعل عنيف واسع النطاق على الإنترنت، استبدلت بالنسياغا صور الفتيات الصغيرات على موقعها على الإنترنت بصورة لطفل صغير آخر يرتدي بدلة سوداء اللون.