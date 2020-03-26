بث "أسبوع طوكيو للأزياء" عبر الانترنت.. العروض رقمية والحضور من المنزل

أجبر فيروس "كورونا" المُستجد أكثر من مليار شخص حول العالم للعزلة في منازلهم والابتعاد عن التجمعات وأماكن الإزدحام وكذلك العمل من المنازل والدراسة عن بُعد.

وبقاء هذا العدد الهائل من الأشخاص في منازلهم يعني البحث المُستمر عن وسيلة للتسلية والترفيه لتشجيعهم على عدم الخروج لأي سبب كان وهو ما دفع الكثيرين للاستعانة بوسائل التكنولوجيا والعالم الافتراضي لتمضية الوقت.

ولترفيه عشاق الموضة والأزياء، قررت اليابان نقل أسبوع طوكيو للموضة إلى الانترنت والواقع الافتراضى بدلًا من إلغائه بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.

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وقرر القائمون على تنظيم أسبوع الموضة أن يشاهد المهتمون بالموضة والأزياء وخاصة اليابانية عروض أزياء المصممين اليابانيين "أونلاين-online"، حتى يوم 26 مارس من خلال موقع Tokyo Fashion Week.

ويعد أسبوع الموضة في طوكيو من أهم الأحداث اليابانية التي تتعلق بالموضة، ويضم العديد من الأسماء البارزة في مجال التصميم منها Hideaki Yoshihara و Jotaro Saito و Mint Designs.

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وقرر المنظمون أن تقوم العارضات بالسير على المدرج كالمعتاد في عروض الأزياء، ولكن بلا جمهور فعلي، أي أن مقاعد الحضور ستكون خالية.

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يذكر أن أسبوع الموضة يعد من الأحداث العالمية التي تحرص العديد من البلاد في العالم على تنظيمها من أجل تقديم إبداعات مصمميها، كما أنه من الفاعليات التي تدر الكثير من المال والسياحة إلى البلد الذي تقام فيه، فسواء كان أسبوع الموضة في باريس أو نيويورك أو لندن أو حتى طوكيو، فإن أنظار العالم والمهتمين بالموضة تتجه إلى البلدة التي تنظم أسبوعًا للموضة بشكل عام.