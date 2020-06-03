بجلسة تصوير استثنائية.. زوجان فلسطينيان يحتفلان بعيد زواجهما الـ 60

احتفل زوجين فلسطينيين، بالذكرى الـ 60 لزواجهما على طريقتهما الخاصة.

ونشرت وسائل اعلام فلسطينية صورًا للزوجين خلال احتفالهما بزواجهما، تظهر حبهما لبعضهما.

ولاقت صور الزوجين تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، مؤكدين أنهما ظهرا في أبها صورهما في ظل عمرهما.

​

وقالت المصوّرة الفلسطينية شروق شلبي "26 عامًا" بأنها كانت تبحث عن هذا النموذج منذ نحو عامين ولكن لم يكن أحد يوافق بسبب العادات والتقاليد حتى أرسل صديق لها على صفحتها بموقع فيس بوك بأن جده "89 عامًا" وجدته "82 عامًا" على استعداد لالتقاط لهما فوتوسيشن.

​

وقالت المصورة: "كان نفسي أصور حج وحجة فلسطينيين فلاحين أصليين ويكون التصوير بمكان في شجر زيتون وضمة نعنع وملابس تراثية".

وتابعت: "روحت البلد لقيت أجمل اتنين بحياتي بشوفهم مع بعض ونغشين،كانوا قاعدين بنفس الزاوية اللي صورتهم فيها، سحبنا الكراسي ووقفتهم جمب بعض وهي إديتها ضمة نعنع، أما الحج فكان وراه راديو قديم على السور طلبت منه يحمله"، ثم بدأ الضحك والحب بكل عفوية ومسك الأيادي وسط أجواء الغروب.

​

وبمجرد انتهاء شروق خريجة كلية أداب قسم لغة إنجليزية وترجمة، من جلسة التصوير وعودتها لمنزلها لم تستطع الانتظار لضبط معالجة الصور وألوانها لتنشرها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: " كمية انتشارهم كانت مرعبة جدًا انا اتصدمت فعلًا من حجم حب الناس للالبوم. الكل كان بيقلي الحب باين والولاء والاحترام والوفا ويا رب جميعنا نكون زيهم وفي وصف الحجة أنها بقت أشهر من روزالينا في تايتنك".

​