بدء مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

البوابة - بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني باستقبال ضيوفه المهنئين القادمين من كافة المحافظات والمدن الأردنية إلى مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي العامر بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف.

وجاء حضور المدعوين إلى مضارب بني هاشم اليوم بدعوة شخصية من الملك عبدالله الثاني لحضور مأدبة العشاء المهيبة والتي يُطلق عليها في الأردن لفظ "لقِرى"، أو "القْرَا"، وهي عادة أردنية أصيلة تدلّ على طيب المنبت، وسخاء اليد، والعلاقة الحميمة بين صاحب الوليمة والمدعوين.

استقبال سمو ولي العهد بأهازيج وطنية في مضارب آل هاشم احتفالا بزفافه على الآنسة رجوة آل سيف#نفرح_بالحسين #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/xXVeRzx2n2 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 31, 2023

وبحضور الملك عبدالله والعريس الأمير الحسين، رُفع العلم الأردني أعلى بيت الشعر الذي نُصب في مضارب بني هاشم وسُمع صوت الأهازيج فيما بدأت الفقرات المنوّعة التي تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

ووصل الـعريس الأمير الحسين إلى مكان مأدبة العشاء وكان في استقباله زفة أردنية تقليدية قدمها أفراد فرقة كفر جايز.

وبهذه المناسبة السارة، ألقى الملك عبدالله الثاني كلمة أمام الحضور المهيب، وتمنى لابنه الأمير الشاب حياة سعيدة بين أسرته الصغيرة والكبيرة (المجتمع الأردني).

وقدم الملك عبدالله الثاني هدية لابنه العريس الأمير الحسين سيف مصنوع من الذهب الخالص الذي يرمز للعدل والدفاع عن الوطن.

كما قدمت مجموعة من الفنانين الأردنيين ومنهم الفنان الأردني بشار السرحان والأخوين اللوزيين وماجد الزريقات وحسين السلمان فقرة غنائية بهذه المناسبة أمام الحضور الذي جلس داخل بيت الشعر الضخم المنصوب في مضارب بني هاشم.

مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم

وبحضور الملك عبدالله الثاني والعريس الأمير الحسين، تواجد أفراد العائلة الملكية الهاشمية في مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة الزفاف الملكي المرتقب.

وكان من بين الحضور كل من:

الأمير الحسن بن طلال وابنه الأمير راشد

الأمير فيصل بن الحسين

الأمير هاشم بن الحسين

الأمير علي بن الحسين

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني

الأمير غازي بن محمد

الأمير طلال بن محمد

السيد جميل ألكساندر ترميوتس زوج الأميرة إيمان

جلالة الملك عبدالله الثاني يصل إلى مضارب آل هاشم بمناسبة حفل عشاء زفاف سمو ولي العهد#نفرح_بالحسين #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/W6ZiMHukhu — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 31, 2023

لباس ولي العهد

اختار الأمير الحسين أن يحضر مأدبة العشاء باللباس العربي التراثي القديم الذي يشكل موضع اعتزاز وافتخار للأردنيين.

كما ارتدي العريس ولي العهد الشماغ الأردني الأحمر والذي من المرجح أن يكون الشماغ الذي هدبته الحاجة ترفة عبيدات "أم مهند" وأهدته لسموه خلال زيارته لها قبل أسبوعين.

لقِرى أو القْرَا

تمثل عادة "لقِرى"، أو "القْرَا" أروع الأمثلة على الكرم الأصيل الذي يتمتع به الملك عبدالله الثاني والتي ورثها من آبائه وأجداده الغرّ الميامين، وتعكس العلاقة المتينة مع أبناء المجتمع الأردني الذين أتوا لمشاركة العائلة الهاشمية فرحتهم بزواج ولي العهد الأمير الحسين.

وتكاد لا تخلو أي فرحة أردنيّة من عادة لقِرى أو القْرَا، والتي يمتزج فيها الطيب بالوفاء بالمحبّة، حيث المشهد الرائع في جموع غفيرة من الناس تشدّ الخطى نحو أهل المناسبة لمشاطرتهم الأفراح.

صبّ القرى ياللي معلّم ع لقرا

تقول الأغنية الشعبيّة الأردنيّة "صبّ القرى ياللي معلّم ع لقرا":

صبّوا القرا يا اللّي معلم على القرا

صبّوا القرا يا اللّي معلم على القرا

حطوا على الباب حارس حطوا على الباب حارس

ما نهوا على الخيل فارس ما نهوا على الخيل فارس

نائل على الخيل فارس نائل على الخيل فارس

حطوا على الباب عقرب حطوا على الباب عقرب

ما نهوا على الخيل يركب ما نهوا على الخيل يركب

احمد على الخيل يركب احمد على الخيل يركب

حطوا على الباب شيبرق حطوا على الباب شيبرق

ما نهوا على الخيل يبرق ما نهوا على الخيل يبرق

عبد على الخيل يبرق عبد على الخيل يبرق