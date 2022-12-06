بدر آل زيدان يدوس على علم المثليين .. وسناب شات يهدد بإغلاق حسابه

تعرض الإعلامي السعودي بدر آل زيدان لحملة "تبليك" وهجوم عنيف من قِبل أفراد مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" والداعمين لهم بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يدوس على سجادة بألوان علم "قوس قزح" وينتقد سلوكم "الشاذ" في المجتمعات.

وعبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، نشر بدر آل زيدان مقطع فيديو وهو يهم بالخروج من أحد الأماكن حين صادفه علم "قوس قزح" الذي اتخذه مجتمع الميم رمزًا لهم، وقام الدوس عليه ومسح حذاءه بشكلٍ متعمد بهدف تنظيفه من الأسفل.

ولعلّ ما قام به بدر أثار "حفيظة" أفراد مجتمع الميم والداعمين له، وهو ما دفع أحدهم لتوجيه رسالة "قاسية" له ولومه على فعله وتعمده الدوس على ألوان قوس قزح قائلًا بأنه "مبتلى" ويستحق الدعم والرعاية. (حسب قوله)

بدر آل زيدان يهاجم مجتمع الميم

ودفعت الرسالة التي تلقاها بدر إلى نشر مقطع فيديو يوضح فيه موقفه من الأمر قائلًا: "أعتذر منك لأني جرحت مشاعرك، لكني أطالب بحقوقي تمامًا كما تطالب أنت بحقوقك، أنا من حقي أن أعترض على فكرة "تطويع المثلية" وفرضها على الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم".

وتابع: "من حقي الاعتراض على فكرة برمجة الأجيال الناشئة على فكرة أن المثلية والشذوذ أمر عادي وبأن أفراده هم ضحايا وعلى الجميع دعمهم، أنا أحارب الفكرة .. أحارب المبدأ ومن حقي القيام بما أراه مناسبًا لي وأنا لا أتعمد مهاجمتك أو فضحك".

وأردف يقول: “أرفض فكرة تحويل الشذوذ إلى أمر عادي، عبر الأفلام والمسلسلات والمباريات، تخيل طفل عمره 5 سنوات رأى مشهد (شاذ) على التلفاز سيصبح هذا الأمر عادي بالنسبة له دون أن يدرك، نحن المتضررون من هذه الحملة وليس أنتم".

بدر آل زيدان يتعرض لحملة تبليك

ولعل كلمات آل زيدان آلمت مجتمع الميم ومؤازرين، وهو ما كشفه محاولات الكثيرين "الإبلاغ" عن حسابه على تطبيق "سناب شات" بهدف إغلاقه.

وكشف بدر آل زيدان أن إدارة التطبيق الأصفر أرسلت له بريدًا إلكترونيًا يبلغه بحذف المحتوى (في إشارة إلى مقطع الفيديو) لمخالفته ضوابط المحتوى.

ونشر بدر تغريدة قال فيها أن الملونين (في إشارة إلى مجتمع الميم) يتباكون وأطلقوا حملة ضده على سناب شات بهدف إغلاق حسابه وهو ما اعتبره دليلًا على "نفاق" و"ازدواجية" المجتمع الغربي.