بدشداشة يوم الجمعة.. الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بصورة لطيفة

البوابة - اختارت الملكة رانيا أن تهنئ ابنها البكر، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في يوم ميلاده التاسع والعشرين بنشر صورة "عائلية" له أرفقتها بكلمات محبة دافئة.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من أكثر من 9 مليون شخص، صورة "لطيفة" للأمير الحسين وعلقت عليها بعبارات التهنئة، قالت فيها: "للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال".

ونالت صورة الأمير الحسين بن عبدالله بالدشداشة التقليدية على إعجاب متابعي الملكة رانيا والكثير من روّاد منصات التواصل الاجتماعي الذين رجحوا بأن تكون قد التقطت له من مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان.

وظهر الأمير الشاب، الذي احتفل بزفافه في الأول من يوينو الجاري، في الصورة مرتديًا "الدشداشة العربية"، وهو الثوب الذي عادة ما يرتده الرجال في الوطن العربي خاصة في يوم الجمعة وأثناء التوجه لأداء صلاة الجمعة.

وتفاعل متابعو الملكة رانيا بطريقة "لطيفة" و"طريفة" مع صورة الأمير الحسين بالدشداشة العربية، وقالوا بأنها تعكس "الصورة التقليدية للشاب الأردني يوم الجمعة".

وأبدى مراقبو الأحداث الملكية إعجابهم الشديد بمشاركة الملكة رانيا صورًا "عفوية" لها ولعائلتها من مقر إقامتهم، ورأوا بأنها تعكس تواضعها الشديد وتأكيدًا منها على أن عائلتها جزء أساسي من المجتمع الأردني وهو ما بدا جليًا حين قالت سابقًا بأن "الأمير الحسين هو شاب أردني نشمي ومنكم وإليكم".

كما عبر عدد من المعلقين عن إعجابهم بـ"لوك" الأمير الحسين في يوم الجمعة، الذي نسق الدشداشة العربية مع حذاء مضاد للماء من ماركة Merrell.

ويصادف، اليوم الأربعاء، العيد التاسع والعشرون لميلاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي ولد في عمان في التاسع عشر من شهر محرم عام 1415 هجري، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادي.

وفي التاسع من شهر رجب عام 1430 هجري، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلادي، صدرت الإرادة الملكية باختيار الأمير الحسين، وليًا للعهد.

وفي الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي، عقد الأمير الحسين قرانه على الأميرة رجوة الحسين في حفل زفاف ملكي مهيب حضره ملوك وأمراء وأولياء عهد وقادة ورؤساء دول شقيقة وصديقة.

ويحمل الأمير رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ويشغل حاليًا وظيفة مساعد قائد سرية دبابات في كتيبة المدرعات/2 الملكية.