بدون حمام ومطبخ والساحة الخلفية مليئة بالثعابين.. بيت متهالك يباع بـ4 مليون دولار

نجح أحد سماسرة العقار في أستراليا من بيع منزل غير صالح للسكن في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة سيدني مقابل 4.705 مليون دولار في مزاد علني نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت مواقع إخبارية محلية بأن المنزل لا يحوي مطبخ ولا مرحاض ولا كهرباء ولا ماء كما أن الساحة الخلفية منه ملئية بالأفاعي السامة.

وكشفت المواقع بأن المنزل يقع في 25 شارع ديوك داخل حي "كنسينغتون"، وسجل 4 مزايدين للحصول عليه في المزاد العلني بينهم اثنين من ملاكه الأصليين، بينما كان الآخرون يتطلعون لهدم وإعادة بناء المبنى الذي تبلغ مساحته 556 مترًا مربعًا.

وأشار السمسار الى أن الملاك السابقين للعقار خسروه في عام 2005، ودفعوا 1.1 مليون دولار للحصول عليه، وكانوا يخططون لاستعادته قبل أن يغيروا رأيهم.

وظلت الشقة فارغة لعدة سنوات، حيث تلقى الوكلاء مئات المكالمات من مشترين يريدون اقتناص المنزل، حتى قبل طرحه للبيع.

وكانت عملية البيع واحدة من أكبر عمليات البيع في عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغ معدل التخليص الأولي لسيدني 77 في المائة بعد جدولة 1048 مزادًا وتم الإعلان عن 770 نتيجة.

وقال "مارك غريفيث"، الوكيل الرئيسي لشركة Ray White Seaforth، إن المشتري سيتطلع إلى هدم المنزل وإعادة بنائه، والذي قدر أنه سيكلف 5.5 مليون دولار.