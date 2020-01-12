برج خليفة من زاوية مختلفة لحظة السقوط من أعلى.. وولي عهد دبي: عن قرب

احتفلت الإمارات العربية المتحدة، بمرور 10 سنوات على تدشين برج خليفة في دبي، الذي يُعد أعلى برج في العالم وأهم معالم مدينة دبي نظرًا لارتفاعه الشاهق، الذي يخطف الأنظار ويجعل أعين من يسير بجانبه معلقة للأعلى حتى تدرك نهايته.

وبهذه المناسبة قرر شاب يدعى "جوني شير" تصوير مقطع فيديو للبرج من زاوية مُختلفة كليًا، وهي من أعلى نقطة بالبرج، وذلك عن طريق طائرة "درون".

وركز "جوني" في الفيديو على تصوير المشهد من أعلى البرج ومن ثم السقوط من أعلى البرج للأسفل، ليشعر من يراه بأنه يغوص بجانب البرج وطوابقه، تشبه تمامًا لحظة قفز شخص من أعلى البرج وما سيراه خلال قفزته.

كما قام ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بإعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليه قائلًا : "عن قرب مع برج خليفة".

وعلى مدى عقد من الزمان، ساهم برج خليفة في تعزيز مكانة دبي ضمن المواقع السياحية العالمية، حيث يعد تحفة معمارية وسكنية وتجارية تتوسط قلب مدينة دبي.

وجرى تسمية برج خليفة بهذا الاسم تكريمًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ويعد أحد أبرز الأماكن السياحية في العالم.

برج خليفة جرى افتتاحه للجمهور في 4 ينايرعام 2010، واشتهر بارتفاعه الشاهق، لدرجة أن البعض يقول إنه بإمكانك رؤية غروب الشمس مرتين منه، واحدة من على الأرض والثانية من أعلى نقطة في المبنى.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترًا ويتكون من 163 طابق بتكلفة 1.5 مليار دولار وتديره شركة إعمار العقارية الشهيرة.

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