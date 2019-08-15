برلماني فرنسي يُحرج نفسه بصورة "مزوّرة".. هل تسلق الجبل فعلًا؟

تحوّل عضو في مجلس النوّاب الفرنسي لمادة دسمة لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة له وهو يتسلق أحد جبال سلسلة "الألب".

ونشر النّائب البارز في يمين الوسط، إريك وورث، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أثناء تسلّقه جبل "أيغويلي دي أرجينتيري" المغطّى بالجليد بين فرنسا وسويسرا، مؤكدًا بأنها حقيقية تمامًا لكن المغريدن شككوا بالأمر وحولوها لمادة ساخرة.

وبحسب الصورة التي نشرها "وورث" بدا خلالها يتسلّق الجبل في وضع رأسي، لكن من يدقّق في الصورة يمكنه بسهولة ملاحظة شخصَيْن يسيران على قدميهما خلفه بزاوية 90 درجة، مما يشكك في مصداقية وضع البرلماني الذي ربما كان مستلقيًا على الأرض وقد التقط الصورة بزاوية تظهره وكأنّه يتسلّق الجبل.

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كما أنّ اتجاه الجزء المخصص لوضع بطاقة التعريف المعلّقة بسترة "وورث"، يشير بوضوح إلى أنه لم يكن في وضع التسلق، بل في وضع الاستلقاء على سطح مستوٍ.

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