بسعرٍ فلكي .. مصمم يصنع أحذية للخيول بموديلات بشرية

في الوقت الذي أصبحت فيه الأحذية ذات الطابع الرياضي للكلاب شائعة الآن، يسعى أحد مصممي الأحذية في أمريكا إلى مساعدة الخيول في الحصول على أحذيتهم الرياضية التي تناسبهم وتلائم طبيعة حركتهم.

وكشف المصمم ماركوس فلويد، مالك شركة Horse Kicks، عن مجموعته الجديدة للأحذية المخصصة والمناسبة للأحصنة وذلك وفقًا لتقنيات محددة كان قد تعلمها في أكاديمية SRGN التابعة لـ The Shoe Surgeon، والتي تُعلم مرتاديها كيفية صنع الأحذية في دروس عملية متخصصة ومقرها لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أحذية مخصصة للخيول

وذكر المصمم "فلويد" أن المجموعة الجديدة لأحذية الأحصنة مستوحاة من تصاميم شهيرة لأحذية بشرية كانت قد صنعتها شركات عالمية سابقًا، ومنها:

fragment design x Air Jordan 1 High

“Air Jordan 1 High “Court Purple

adidas YEEZY BOOST 350 V2

Aimé Leon Dore x New Balance 650

وأكد المصمم ماركوس أن أحذية الأحصنة هي في الأساس "حدوة حصان" مع بعض الإضافات الفريدة التي جعلتها أكثر تميزًا وأكثر ملاءمة لطبيعة حوافرها.

وأشار المصمم ماركوس إلى أن الحذاء الجديد سيُباع مقابل 1200 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 ريال سعودي) ويُمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لشركة Horse Kicks اعتبارًا من 12 أكتوبر الجاري.

وذكر أن 10% من سعر الحذاء سيتم التبرع به لجمعيات خيرية.

شاهد المجموعة، واحكم بنفسك: