بشار الأسد وزوجته يتجولان في حارات دمشق.. ومواطن يدعوهما لشرب القهوة

البوابة - تداولت صفحات إعلامية سورية مقطع فيديو للرئيس بشار الأسد وهو يتجول في إحدى الحارات القديمة في العاصمة السورية برفقة زوجته أسماء الأسد.

وبحسب الفيديو المتداول عبر موقع التدوين "تويتر"، شوهد الأسد يمشي برفقة زوجته أسماء في إحدى حارات دمشق القديمة في الوقت الذي لم ينتبه إلى أن أحد السكان المحليين يلتقط فيديو مصور له.

بشار الأسد يتجول في شوارع دمشق

مصادر إعلامية موالية تتداول ما قالت إنه فيديو "عفوي" لبشار وزوجته في #دمشق القديمة و"مواطن" يدعوه لشرب القهوة.#أورينت pic.twitter.com/R0LrHxzXhk — Orient أورينت (@OrientNews) July 9, 2023

ولم يكتفِ مصوّر الفيديو بتوثيق لحظة عبور الأسد وزوجته من أمام باب منزله، بل قام بتوجيه دعوة له من أجل احتساء القهوة في منزله.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من توقيت تصوير الفيديو، إلا أن صفحات إعلامية سورية ذكرت بأنها التقطت قبل أيام.

ورصد فريق تحرير البوابة ردود أفعال متفاوتة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، بين من رأى المشهد بأنه "عفوي" ويثبت عودة الأمور لمجاريها في المدن السورية بعد سنوات من التوتر والحروب.

في المقابل، شكك كثيرون في عفوية مقطع الفيديو واستبعدوا "عفوية" جولة الأسد وزوجته في حارات دمشق القديمة، ورجحوا بأنه جرى التخطيط له مسبقًا من خلال فرض حماية أمنية مكثفة في كافة أنحاء الحارة.