بضرب العصي والتمارين الرياضية.. الشرطة الهندية تستخدم القوة لمعاقبة مخترقي حظر "كورونا"

تعرضت السلطات في الهند لانتقادات حادة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ضباطًا يضربون ويهينون مخترقي أمر حظر التَجوال السائد في البلاد، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المُستجد COVID-19.

وبحسب وسائل إعلام محلية في الهند، لم يكن الضرب الوسيلة الوحيدة التي اتبعتها الشرطة، إذ انتشرت لقطات ظهر فيها عناصر من الشرطة الهندية وهم يضربون مخترقي الإغلاق بالعصي على ظهورهم.

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وفي بعض الأحيان، أُجبر المواطنون في الهند على ممارسة تمارين الضغط وغيرها من التمارين الرياضية لفترة من الزمن، ليتم إخلاء سبيلهم، ولم يسمح عناصر الشرطة إلا لمرور أولئك الذين يعملون على تقديم الخدمات الأساسية.

دعا شاشي ثارور، رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية والنائب عن حزب المؤتمر الوطني الهندي، رئيس الوزراء "مودي" إلى منع الشرطة من استخدام القوة العنيفة بحق المخالفين.

I wrote to ⁦@PMOIndia⁩ ⁦@narendramodi⁩ this morning to raise some immediate concerns on management of the #COVID19 #lockdown raised by professionals of the All-India Professionals’Congress ⁦@ProfCong⁩, relating particularly to problems faced by professionals: pic.twitter.com/QjXbasFMv6 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 27, 2020

وكتب "تارور" في رسالة نشرت على "تويتر" يوم الجمعة: "ليس لدي شك أن معظم أفراد الشرطة يقومون بعمل جدير بالثناء في هذه الأوقات الصعبة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعاملون المواطنين بوحشية يسيئون لجهود جميع الآخرين".

وقالت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية، إن شرطيًا كان يحمل عصا أجبر 5 عمال خرقوا أمر الإغلاق، على الجلوس في وضعية القرفصاء في أحد شوارع ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

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وبعد انتشار هذه الصورة، تم إيقاف الشرطي عن العمل وإحالته إلى التحقيق، منا أصدرت شرطة الولاية اعتذارًا عن تصرف الشرطي.

وبعد أن علم بالانتهاكات التي تم ارتكابها، أوعز رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، للشرطة بأن تكون "أكثر إنسانية" في التعامل مع منتهكي أمر الإغلاق التام".

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وكان مودي قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستفرض إغلاقًا تامًا في البلاد، اعتبارًا من منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، لمدة 21 يومًا، لمواجهة الفيروس⁠ "كورونا" ليكون أكبر إلاغلاق في العالم مع منع 1.3 مليار نسمة من الخروج من المنازل.