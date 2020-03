بضرب العصي والتمارين الرياضية.. الشرطة الهندية تستخدم القوة لمعاقبة مخترقي حظر "كورونا"

تعرضت السلطات في الهند لانتقادات حادة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ضباطًا يضربون ويهينون مخترقي أمر حظر التَجوال السائد في البلاد، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المُستجد COVID-19.

وبحسب وسائل إعلام محلية في الهند، لم يكن الضرب الوسيلة الوحيدة التي اتبعتها الشرطة، إذ انتشرت لقطات ظهر فيها عناصر من الشرطة الهندية وهم يضربون مخترقي الإغلاق بالعصي على ظهورهم.

​

وفي بعض الأحيان، أُجبر المواطنون في الهند على ممارسة تمارين الضغط وغيرها من التمارين الرياضية لفترة من الزمن، ليتم إخلاء سبيلهم، ولم يسمح عناصر الشرطة إلا لمرور أولئك الذين يعملون على تقديم الخدمات الأساسية.

دعا شاشي ثارور، رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية والنائب عن حزب المؤتمر الوطني الهندي، رئيس الوزراء "مودي" إلى منع الشرطة من استخدام القوة العنيفة بحق المخالفين.

I wrote to ⁦@PMOIndia⁩ ⁦@narendramodi⁩ this morning to raise some immediate concerns on management of the #COVID19 #lockdown raised by professionals of the All-India Professionals’Congress ⁦@ProfCong⁩, relating particularly to problems faced by professionals: pic.twitter.com/QjXbasFMv6