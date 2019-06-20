بطاقات "ماستر كارد" تمنح ميزة للمتحولين جنسيًا

أصدرت شركة "ماستر كارد" الأمريكية الخاصة بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان قرارًا بمنح "ميّزة خاصة" بالمتحولين جنسيًا فقط.

وأعلنت الشركة في بيان أنها ستسمح لعملائها من المتحولين جنسيًا انتقاء الاسم الذي يرغبون في طبعه على البطاقات الائتمانية والسحب المباشر.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في محاوله منها لمكافحة التمييز في السجل النقدي.

وبناء على هذا القرار، فإن الاسم الموجود على بطاقة الائتمان التي يمتلكها المتحول جنسيًا، قد يختلف عن الاسم الموجود في شهادة ميلاده أو رخصة القيادة الخاصة به.

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وأكدت مديرة في "ماستر كارد"، راج سيشادري، أن تغيير اسم المتحول جنسيًا على البطاقة لن يخلق أي مشاكل أمنية، لأن الشركة تستخدم مقاييس أمان أخرى لتحديد ما إذا كانت عملية الشراء شرعية أم لا.

يذكر أن 3 ولايات أمريكية تمنح أي متحول جنسيًا، خيار تغيير جنسه في شهادة ميلاده، وهي تينيسي وكانساس وأوهايو، وفقا لمنظمة "آوت ليدرشيب"، وهي منظمة معنية بحقوق المثليين جنسيًا.

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