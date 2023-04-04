بعدما استفز الأردنيين.. إيقاف برنامج متحف الدبابات الملكي

البوابة - أعلنت صانعة المحتوى رغدة تالين كيومجيان إيقاف عرض برنامج المسابقات الرمضاني تانك هنت - Tank Hunt الذي كان قد أثار موجة من الجدل لدى الرأي العام الأردني بعد عرض أولى حلقاته داخل متحف الدبابات الملكي الأردني في العاصمة عمان.

ونشرت رغدة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله السبب الذي دفعها ومنظمي برنامج تانك هنت - Tank Hunt إيقافه رغم عرض حلقة واحدة منه فقط.

وقالت رغدة في مقطع الفيديو: "تم إلغاء برنامج تانك هنت - Tank Hunt بقرارٍ شخصي مني، خاصة بعدما طلب مني تعديل البرنامج حتى بات لا يتناسب مع المحتوى الخاص بي".

وقدمت رغدة شكرها لكل من أعجب بالبرنامج وقالت بأن الهدف منه كان تسليط الضوء على متحف الدبابات الملكي الأردني.

برنامج متحف الدبابات الملكي

أثار برنامج تانك هنت - Tank Hunt، المعروض عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارمة لدى الشارع الأردني بعد تصويره داخل مبنى متحف الدبابات الملكي الأردني.

وتقوم فكرة البرنامج المثير للجدل على استضافة استضافة مجموعة من مشاهير السوشال ميديا (يوتيوب – تيك توك) من أجل خوض مجموعة من المسابقات والمنافسات داخل أروقة المتحف واللعب بين دبابات الجيش العربي وآليات ومدرعات القوات المسلحة الأردنية وأخرى من التراث العسكري العالمي.

أهلا ً بكم في متحف مكس وضحى ورغدة

قصدي متحف الدبابات ( إرث الجيش ) !!



لكم التعليق لانه تعبنا من الي يصير 🤬



رابط الحلقه كامله في اول تعليق pic.twitter.com/JL5mhaHoeM — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (@IbtisamManaseer) March 26, 2023

وانتقد عدد كبير من النشطاء في الأردن تصوير برنامج المسابقات داخل المتحف واعتبروا أن استغلاله من أجل اللهو واللعب أمرًا مستفزًا وفيه إهانة للجيش العربي والأردني وشهداءه وجنوده ومحاربيه الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الله والوطن.

وأبدى عدد كبير من النشطاء استيائهم من استضافة هذا البرنامج داخل صرح عسكري مهيب يحظى بخصوصية لدى أبناء الشعب الأردني بهدف ترفيه المتفرجين خلال شهر رمضان المبارك.

كما تسائل أحد المغردين عن الجهة التي منحت موفقتها على إقامة هذا البرنامج وتصويره داخل مبنى متحف الدبابات الملكي الأردني وتحويل أروقته وممراته وأركانه إلى ساحة تهريج يتنافس بها مشاهير السوشال ميديا.

كما أشار أحد المغردين إلى أن برنامج المسابقات المذكور حول صرح متحف الدبابات الملكي الأردني إلى "ساحة لهو" في وقت كانت تُعرض فيها تاريخ الجيش العربي من خلال الدبابات التي صنعت مجدًا، وحملت على ظهورها الكثير من الأبطال والشهداء في معارك عدة ومنها، معركة الكرامة ووادي التفاح ومثلث المصري وفي القدس وباب الواد.

متحف الدبابات الملكي الأردني

طالب أحد المغردين بإقالة مدير المتحف باعتباره المسؤول الأول عن تحول دبابة خالد بن الوليد، التي تغنى بها الملك الراحل الحسين بن طلال، إلى لعبة بين أيدي مشاهير السوشال ميديا.

ودفع الهجوم الشرس الذي تعرض له المتحف إلى إصدار بيان رسمي وتوضيح حقيقة الأمر وبأن الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج تانك هنت - Tank Hunt تضمنت معلومات لا صحة لها تتعلق بالدبابات التي ظهرت فيه.

وبين المصدر في توضيحه أن برنامج المسابقات صور داخل قاعة الحرب العالمية الثانية والقاعة الدولية، التي تحتوي على دبابات وآليات عسكرية دولية لم تخدم في القوات المسلحة الأردنية.

أما فيما يتعلق بملابس المتسابقين، ذكر المصدر بأنه ليس أردنيًا، وإنما يعود لفترة الحرب العالمية الثانية.