بعد أنباء إصابته بورم في الرأس.. تركي آل الشيخ يتقبل التعازي بـ"وفاته"!

رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل شيخ بطريقة طريفة على على الشائعات التي جرى تداولها حول وفاته لتتصدر تريند "تويتر" في السعودية ومحرك البحث "غوغل".

وظهر آل الشيخ في فيديو جديد من أمريكا خلال رحلته العلاجية ينفي فيها إشاعة وفاته قائلًا: "أحسن الله عزاكم فيني، ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض".

فيديو

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شاهد تركي آل الشيخ يقول بعد سماعه شائعة وفاته :



أحسن الله عزاكم فيني .. ونتقبل التعازي بعد #موسم_الرياض .

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. pic.twitter.com/NjZGa2CFJt — خبر عاجل (@AjelNews24) December 9, 2019

وهدف آل الشيخ من خلال هذا الفيديو نفي الشائعة التي انتشرت عن وفاته على مواقع التواصل، بعد كشف حالته الصحية الخطيرة أجبرته على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.

وكانت عدة صحف عربية تداولت معلومات غير مؤكدة عن طبيعة مرض تركي آل الشيخ وجاء بها: المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

ويشرف على رحلة علاج المستشار تركي آل شيخ فريق طبي من أوروبا وأمريكا.

وكان المقرر أن يسافر تركي آل شيخ في رحلة العلاج منذ فترة لكن تم تأجلها بسبب انشغاله بموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه.

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