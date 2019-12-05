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ما حقيقة إصابة تركي آل شيخ بورم في الرأس.. وتغريدة على "تويتر" تزيد الشكوك

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:09
تركي آل شيخ
تركي آل شيخ

تصدر اسم رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل شيخ قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في الساعات الأخيرة بعد نشره تغريدة يطلب فيها السماح من الشعب السعودي.

وكشف روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأن آل الشيخ بدأ رحلة علاج سريعة بعد انتهائه من الإشراف على موسم "الرياض" الذي بدأت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، وفعاليات هيئة الترفيه.

ونقل مغردون عن مصادر وصفوها بـ"المطلعة" بأن فريقًا طبيًا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالة آل شيخ الصحية، وبأنه يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.

وفي ظل إلتزام الجهات الرسمية التعليق على حالة آل شيخ الصحية، نشر المستشار تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وجه فيها رسالة للسعوديين بعد سفره للعلاج.

وقال آل الشيخ في تغريدته التي نشرها في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء: "إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتاكدو منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم وإن كل سعودي يكون سعيد وما أخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو إن هدفي سعادتكم".

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