ما حقيقة إصابة تركي آل شيخ بورم في الرأس.. وتغريدة على "تويتر" تزيد الشكوك

تصدر اسم رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل شيخ قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في الساعات الأخيرة بعد نشره تغريدة يطلب فيها السماح من الشعب السعودي.

وكشف روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأن آل الشيخ بدأ رحلة علاج سريعة بعد انتهائه من الإشراف على موسم "الرياض" الذي بدأت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، وفعاليات هيئة الترفيه.

#تركي_آل_شيخ



تحبه ولا ما تحيه

الرجل عنده اطفال وام واب



هو الان في رحلة علاج نسأل الله ان يعيده الى وطنة واهله ووالديه واولاده وزوجته سالما معافا في بدنه وماله https://t.co/0wtQEmGXvE pic.twitter.com/CmXClJLcJS — اسرع واحد بالحاره (@M78AKH) December 4, 2019

ونقل مغردون عن مصادر وصفوها بـ"المطلعة" بأن فريقًا طبيًا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالة آل شيخ الصحية، وبأنه يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.

غادر المستشار #تركي_ال_الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في رحلة علاج تأخرت بسبب انشغاله في تجهيزات موسم الرياض، وهناك فريق طبي من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية، ومتابعة حالة الورم في الرأس، ونسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ويرجع إلى أرض الوطن سالم ومعافى .. pic.twitter.com/iAKo7ZCX33 — خلف الخميسي (@k_alkhamesi) December 4, 2019

وفي ظل إلتزام الجهات الرسمية التعليق على حالة آل شيخ الصحية، نشر المستشار تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وجه فيها رسالة للسعوديين بعد سفره للعلاج.

وقال آل الشيخ في تغريدته التي نشرها في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء: "إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتاكدو منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم وإن كل سعودي يكون سعيد وما أخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو إن هدفي سعادتكم".

اذا فيه شي اتمناه واتمنى تتاكدو منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته 🇸🇦🙏🏻❤️ سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم ❤️❤️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 4, 2019

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