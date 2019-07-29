بعد أيام من صدور قرار "فرنسة التعليم".. وزير التعليم المغربي يتلعثم في قراءة نص عربي

أثار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، سعيد أمزازي، موجة من السخرية في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهر في إحدى الفعاليات وهو يتلعثم في قراءة نص عربي مكتوب على ورقة.

وظهر الوزير المغربي في الفيديو وهو يحاول مرارًا وتكرارًا تهجي كلمة "المتوّجين" خلال إلقاء كلمة في حفل لتتويج المتفوقين، وذلك بعد أيام من إقرار مجلس النواب المغربي ما بات يعرف بقانون "فرنسة التعليم".

وجاء ذلك خلال مراسم حفل تتويج المتعلمات والمتعلمين المتفوقين في الامتحانات الإشهادية وفي المجالات الفنية والإبداعية والرياضة المدرسية، الذي نظم السبت، بالمدرسة المحمدية للمهندسين، بالرباط.

وتناقل رواد مواقع التواصل المقاطع بكثافة، وربط كثيرون منهم بين صعوبة تهجي الكلمة العربية والتوجه نحو "فرنسة التعليم".

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ووجه عدد من النشطاء تعليقات ساخرة ولاذعة للوزير، خاصة بأنه المشرف على قطاع التربية والتعليم.

يذكر أن مجلس النواب المغربي قد أقر مشروع قانون يعيد اعتماد الفرنسية لغةً لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية، ومن المنتظر أن يدخل حيّز التطبيق بعد إقراره من قبل مجلس المستشارين، الغرفة البرلمانية الثانية، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

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