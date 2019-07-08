بعد إجازة صيفية بالغردقة مع زوجته... راموس  يودّع "مصر" على طريقته الخاصة

أنهى نجم كرة القدم الإسباني "سيرجيو راموس" إجازته الصيفية والتي أمضاها هذا العام في مصر وتحديدًا في مدينة الغردقة السياحية.

وقبل سفره بدقائق، نشر "راموس" صورة برفقة زوجته "بيلار روبيو" ورجل الأعمال المصري كامل أبو وأرفقها بكلمات ودّع فيها مصر والشعب المصري على طريقته الخاصة، مشيرًا إلى أن تجربته في هذا البلد كانت من الأفضل في حياته.

وقال "راموس": "لقد كانت واحدة من أجمل رحلاتي على الإطلاق، فهمت الآن لماذا يتحدثون بشكل إيجابي عن مصر وناسها".

وأضاف اللاعب الإسباني قائلا لمصر: "ستمتلكين دائمًا قطعة من قلبي لقد كانت تجربة رائعة".

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كما ووجه رسالة لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي قال فيها: "عزيزي كامل، لم أكن أعرفك شخصيًا عند قدومي ولكنني أستطيع أن أقول الآن أنني تعرفت إلى صديق، نود أنا وعائلتي شكرك على لطفك وكرمك وحسن استضافتك، أتمنى لك الأفضل دائمًا".

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وكان راموس قد وصل إلى الغردقة قبل عدة أيام برفقة زوجته وأولاده لقضاء إجازته في مصر، قبل العودة إلى مدريد، من أجل المشاركة في الاستعدادات للموسم الجديد 2019/2020.

ووصل راموس إلى الغردقة على متن طائرة خاصة بصحبة كامل أبو علي، رجل الأعمال المصري ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة السياحة ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

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