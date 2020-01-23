بعد اختراق هاتفه برقم يملكه بن سلمان.. "جيف بيزوس" يُغرد بصورة لنصب خاشقجي التذكاري

في الوقت الذي طالب خبيران تابعان للأمم المتحدة بتحقيق فوري في اتهامات لولي عهد السعودي بالضلوع في اختراق هاتف رئيس شركة أمازون "جيف بيزوس"، نشر الأخير صورة له عند النصب التذكاري للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وغرد "بيزوس"، مالك صحيفة (واشنطن بوست) حيث كان يكتب خاشقجي عامودًا فيها، بالصورة وأرفقها بوسم/هاشتاغ "جمال" باللغة الإنجليزية Jamal#.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد فجرت مفاجأة أمس بتقرير زعم أن عملية اختراق هاتف "جيف بيزوس" جاء عبر رسالة أرسلت من هاتف الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت الصحيفة تقريرًا لمراسلتها في واشنطن "ستيفاني كيرشغايسنر" بعنوان "اختراق هاتف جيف بيزوس بواسطة ولي العهد السعودي"، وقالت إنها استندت إلى معلومات حصرية حصلت عليها، ووفق تحليلات رقمية لهاتف "بيزوس".

وقالت إن هاتف "بيزوس" تعرض لقرصنة عام 2018 بعدما تلقى رسالة مشفرة عبر تطبيق "واتس آب" أرسلت من هاتف محمد بن سلمان، على ما يبدو أنها كانت تحمل "فيروس" اختراق.

كشف فحوى رسالة من بن سلمان إلى رئيس أمازون على واتسآب

ونقلت الصحفية عن مصدر (لم تسمه) قوله إن "بيزوس" وابن سلمان كانا يتبادلان الدردشة على واتس آب حتى مايو/ أيار عام 2018 عندما أرسل الأخير رسالة إلى هاتف الأول تتضمن ملفًا مشفرًا، تبين لاحقًا أنه فيروس قرصنة استهدف بيانات وملفات "أغنى رجل في العالم" خلال ساعات.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر مطلع" أن "كميات كبيرة من البيانات تم إخراجها من هاتف بيزوس في غضون ساعات".

وكانت السعودية نفت في وقت سابق أن تكون قد استهدفت تليفون بيزوس، أو كان لها دور في نشر قصته في "ذا ناشنال إنكوايرر".

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