بعد اختفاء البشر بسبب "كورونا".. ضيف غريب يسبح في ميناء "إمينونو" التركي

تركت إجراءات الإغلاق التي أعلنتها السلطات في العديد من دول العالم من أجل احتواء فيروس "كورونا" المُستجد، شوارع مدن وموانئها فارغة، الأمر الذي فتح الباب أمام الحيوانات والأسماك للتجول والسباحة فيها بكل أريحية.

ففي ويلز مثلًا اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي خلال الأيام الأخيرة، فيما بقي السكان المحليين خلف النوافذ يراقبون المشهد بصمت.

في اليابان أيضًا شوهد قطيع من الغزلان البرية تتجول بحرية تامة في إحدى الساحات العامة التي كانت مكتظة سابقة بالناس والسيارات، وفي مدينة مكة المكرمة شوهد أيضًا قطيع من الجمال يجوب شوارعها في وقت حظر التجوال.

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كما وثق رواد مواقع التواصل الإجتماعي قطعان الماعز البرية تتجول بحريتها الكاملة في مدن فرنسية، وهاجمت اعداد كبير من القردة سحات وشوراع مدينة بومبي الهندية، إضافة إلى الخيول، والوعول البرية وغيرها من الحيوانات.

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في تركيا حدث ذات الشيء، ولكن في البحر وليس على اليابسة، فبعد أن رست السفن والقوارب على جوانب ميناء "إمينونو" الشهير، اقتربت مجموعة من الدلافين الى الميناء الواقع في قلب مدينة اسطنبول والمطلة على مضيق البوسفور.

وعبّر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن استمتاعهم باقتراب الحيوانات والأسماك منهم، مشيرين إلى أن الأمر يبعث على القليل من المرح، ويكسر الملل المحيط بهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم.

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