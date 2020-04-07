"قطيع إبل" يخرق قرار "الحظر" ويتجول في شوراع مكة المكرمة ليلًا

أعلنت السعودية فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى و4 محافظات للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية بأن قرار منع للتجوال على مدار 24 ساعة يشمل مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف ومحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

لكن من الواضح بأن قرار حظر التجوال والشوارع الفارغة شجعت من الإبل التجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس الاثنين، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت ليل الاثنين عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 2605 حالة.