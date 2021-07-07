بعد اغتيال رئيس هايتي.. تعرف على السياسي ورجل الأعمال جوفينيل مويس

أعلنت حكومة هايتي، إحدى بلدان البحر الكاريبي، أن رئيس الدولة "جوفينيل مويس" اغتيل الليلة الماضية برصاص شخص مجهول تسلل إلى مقر إقامته.

من هو رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس:

ولد "جوفينيل مويس" في 26 يونيو 1968 (53 عامًا) هو الرئيس الثاني والأربعون لهايتي منذ فبراير 2017.

ولد "جوفينيل مويس" في مدينة ترو الشمالية ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة "بورت أو برانس"، حيث واصل دراسته الابتدائية في المدرسة الوطنية Don Durélin، ثم أكمل دراسته الثانوية في مدرسة Lycée Toussaint Louverture، ثم في Centre Culturel du Collège Canado-Haïtien.

في عام 1996، تزوج من زميلته مارتين ماري إتيان جوزيف، وفي نفس العام، غادروا العاصمة وأقاموا في Port-de-Paix.

رجل الأعمال "جوفينيل مويس"

مع رأس مال بسيط، أطلق "جوفينيل مويس" شركته الأولى لصناعة قطع السيارات في مدينة والتي لا تزال تعمل حتى اليوم.

وفي نفس العام، بدأ في تطوير مشروع زراعي لإنتاج الموز العضوي من مزرعة التي تمتد إلى أكثر من 25 فدانًا من الأراضي في مقاطعة Nord-Ouest.

في عام 2001، دخل "جوفينيل مويس" في شراكة مع Culligan لبدء محطة لمياه الشرب لتوزيعها على أقسام Nord-Ouest و Nord-Est.

في عام 2012، أسس شركة AGRITRANS SA، وقدم المشروع الزراعي NOURRIBIO إلى مدينة ترو الشمالية، وساعد في إنشاء أول منطقة تجارة حرة زراعية في هايتي، وهي مزرعة موز تبلغ مساحتها 2500 فدان في نورد إست، ومن خلال هذا المشروع، تمكن "جوفينيل مويس" من زراعة الأراضي غير الصالحة للزراعة بنجاح في مشروع خصب ومتكامل ومستدام يمثل نموذجًا لتنمية القطاع الزراعي في هايتي.

ومن خلال هذا المشروع، تمكنت هايتي من تصدير الموز العضوي إلى ألمانيا، لأول مرة منذ عام 1954.

وبعد هذا المشروع، حظي "جوفينيل مويس" بلقب Nèg Bannann (رجل الموز).

الحياة السياسية لـ"جوفينيل مويس"

في عام 2015: عين الرئيس ميشيل مارتيلي، جوفينيل مويس كمرشح رئاسي للحزب السياسي الذي أسسه مارتيلي، حزب تيت كالي الهايتي (PHTK).

وفي حملته الانتخابية، روج "جوفينيل مويس" للزراعة البيولوجية البيئية كمحرك اقتصادي لهايتي، التي يزيد عدد سكانها عن 50٪ من سكان الريف. كما أعرب عن دعمه للسياسات التي تنتهجها مارتيلي: التعليم الشامل والرعاية الصحية، وإصلاح الطاقة، وسيادة القانون، وخلق فرص عمل مستدامة، وحماية البيئة، وتطوير هايتي كوجهة للسياحة البيئية والسياحة الزراعية.

حصل "جوفينيل مويس" على 32.8 ٪ من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات 2015 التي أجريت في 15 أكتوبر 2015، مؤهلة لجولة الإعادة مع صاحب المركز الثاني، جود سيلستين.

ومع ذلك، أظهراستطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاييتي سنتينل أن "جوفينيل مويس" حصل على 6٪ فقط من الأصوات، ووصف العديد من المراقبين النتائج بأنها مزورة حيث نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجًا عنيفًا، مما أجبرهم على تأجيل جولة الإعادة.

في 27 نوفمبر 2016: قال مسؤولو الانتخابات إن "جوفينيل مويس" فاز في انتخابات عام 2016 في الجولة الأولى بناءً على النتائج الأولية، مع مشاركة تقديرية للناخبين بلغت 21٪.

في 7 فبراير 2021: واجه "جوفينيل مويس" تحديات لولايته، من قادة المعارضة الذين اعتقدوا أن ولاية مويس يجب أن تنتهي من تاريخ انتخابات 2015 غير الحاسمة. ومع ذلك، في فبراير 2016، أجريت انتخابات خاصة لتنصيب جوسليرم بريفيرت كرئيس مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة.

في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016: احتل "جوفينيل مويس" المركز الأول بنسبة 55.67٪ من الأصوات دون الحاجة إلى التنافس في جولة ثانية من الانتخابات.

في 7 فبراير 2017: أدى "جوفينيل مويس" اليمين الدستوري وفقًا للمادة 134-1 من دستور هايتي. "مدة الرئيس خمس (5) سنوات. تبدأ هذه الفترة وتنتهي في 7 فبراير بعد تاريخ الانتخابات".

في السابع من تموز/يوليو 2021: اغتيل "جوفينيل مويس"، بحسب بلاغ رئيس الوزراء من قبل إحدى الكوماندوز المسلحين.