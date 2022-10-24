بعد الأخطبوط بول .. الذكاء الاصطناعي يكشف اسم الفائز في كأس العالم

في عام 2010، حظي الأخطبوط بول على شهرة واسعة على مستوى العالم حينما توقع المنتخبات الفائزة في بطولة كأس العالم، لكن بالنسبة لكأس العالم 2022، فإن الذكاء الاصطناعي هو المسؤول عن تحديد الفائزين هذه المرة في قطر 2022.

وفي الوقت الذي يستعد العالم لمتابعة مجريات الحدث الرياضي الأبرز عالميًا، استخدمت شبكة "أوبتا" العالمية تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن اسم الفائز في النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لتزيد الأمور تشويقًا وحماسًا.

وبحسب النتائج، تبلغ حظوظ قطر في الفوز بكأس العالم 0.35٪، وهي نسبة أعلى من سائر المنتخبات العربية المؤهلة، فيما تعد فرنسا الأوفر حظًا في البطولة، مع فرصة بنسبة 17.93٪ للحفاظ على لقبها.

وجاءت النتائج على النحو التالي:



وكان الأخطبوط بول قد نجح في توقع الفائز في بطولة مونديال 2010 حين مال نحو الصندوق الذي يحمل علم منتخب إسبانيا تبعها تتويجه باللقب على حساب نظيره الهولندي بنتيجة 1-0.