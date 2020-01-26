بعد الاشتباه بإصابة أحدهما بكورونا.. صينيان يهجران ابنيهما في المطار ويسافران

تخلّى صينيان عن ابنيهما في المطار بعد الاشتباه بإصابة أحدهما بفايروس "الكورونا" وحظره من السفر للتأكد من سلامته قبل السماح له باستكمال رحلته إلى وجهته مع عائلته.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الصين أن العائلة كانت تحاول ركوب طائرة في مطار "نانجينغ"، لكن الأبوين تركا ابنهما وابنتهما عند بوابة المغادرة بعد أن أظهر فحص أن درجة حرارة جسم الصبي كانت مرتفعة بشكل مُثير للريبة.

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وذكرت وسائل الإعلام بأن الأبوين هجرا ابنهما وبنتهما عند بوابة المغادرة بالمطار، واستقلا رحلة الطيران بمفردهما في مدينة نانجينغ الشرقية، تاركين عمال الخطوط الجوية والركاب الآخرين في حالة صدمة.

وبعدها سمحت السلطات في المطار للطفلين من الصعود على متن الطائرة المحلية بعد التأكد من عدم إصابتهما بفايروس "الكورونا"، لكن هذه الحادثة عرّضت الأبوين لنقد عنيف من الصحف العالمية التي تناقلت صورة الطفلين وهما يجلسان بمفردهما على مقاعد الانتظار في المطار، دون إظهار ملامح وجههما أو تفاصيل عن هويتهما.

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يذكر أن الصين فرضت فحصًا صارمًا لدرجة حرارة الجسم من أجل الكشف عن علامات الإصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من احتمال انتشاره من قبل ملايين الأشخاص المسافرين للاحتفال بالعام الصيني الجديد.

وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد أقرّ أمس السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي "كورونا" "يتسارع"، ويضع الصين في "وضع خطير".

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وأكدّ "شي جين بينغ" خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، أن الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

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وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة السبت، في محاولة لاحتواء المرض.

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