بعد العثور على رضيعة داخل كيس أسود في لبنان .. ما هو مصيرها؟

البوابة - حالة من الصدمة والذهول أصابت أهالي مدينة طرابس اللبنانية بعد العثور على كلب ضال يحمل طفلة حديثة الولادة داخل كيس كيس قمامة ويتجول في شوارع المدينة في وقتٍ مبكرٍ من صباح الأربعاء، 19 يوليو 2023.

وبحسب تقارير إخبارية محلية، فقد لاحظ المواطن اللبناني "ي.ص" لدى مروره بجانب مبنى بلدية طرابلس كلبًا ضالًا يجر كيسًا أسود اللون ويسمع صوت بكاء رضيع من داخله.

ولدى اقترابه من الكلب وفتح الكيس الأسود، فوجئ المواطن بطفلة رضيعة موجودة داخله ليصطحبها فورًا إلى المستشفى الإسلامي الخيري حيث تم تحويلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية.

وذكرت مصادر مطلعة بأن الطفلة الموجودة داخل الكيس لا يتجاوز عمرها الساعات، فيما وصف الأطباء حالتها الصحية بالمستقرة دون كشف المزيد من التفاصيل.

وأبدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستياءهم من الحادثة المؤلمة، معربين عن صدمتهم من تخلي الأم عن طفلتها الرضيعة بعد ساعات من ولادتها.

وأشار غسان ريفي، صحفي في طرابلس، إنه لم يشهد قط حادثًا مزعجًا مثل هذا في المدينة خلال حياته المهنية، وعلق قائلًا: "عادة، عندما يريد شخص ما التخلي عن أطفاله، فإنه يضعهم أمام دار للأيتام أو مركز شرطة، ومع ذلك، تم إلقاء هذه الطفلة في منطقة تعتبر خطيرة للغاية في الليل، حيث الكثير من الكلاب الضالة التي حاولت البلدية في السابق تسميمها سابقًا لكن منظمات رعاية الحيوانات رفضت وطالبت بحمايتها".

مصير الطفلة

بدأت السلطات اللبنانية التحقيق وفي الواقعة، مع انتشار الكثير من التكهنات حول هوية ذويها، فيما كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنه: "تمّ تأمين مركز لإيوائها للتأكد من تأمين حقوقها بما يراعي سلامتها ونموّها بشكل طبيعي".

جاء اكتشاف الطفلة بعد أيام فقط من ورود أنباء عن تعرض أطفال في حضانة لإيذاء جسدي، في مشهد أثار زوبعة كبيرة في لبنان.

وأظهر مقطع مصور إحدى العاملات في الحضانة وهي تمارس العنف الجسدي واللفظي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العام والثلاثة أعوام حيث تم إلقاء القبض عليها وإغلاق الحضانة بالشمع الأحمر.

وفي مطلع يوليو الجاري، توفيت الطفلة لين طالب (6 أعوام)، في منطقة المنية الشمالية، إثر تعرضها لاعتداء جنسي متكرر لدى تواجدها في منزل جدها برفقة والدتها بعد انفصالها عن زوجها.