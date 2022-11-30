بعد انتقال رونالدو لنادي النصر.. هل تعيش جورجينا رودريغيز في السعودية؟

يترقب عشاق المستديرة حول العالم القرار النهائي الذي سيتخذه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن النادي الرياضي الذي سينضم له بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أيام.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه صحيفتي "ماركا" الإسبانية و"ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو اقترب من توقيع عقده مع نادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر مقابل 200 يورو سنويًا، تبادر إلى ذهن الكثير سؤالًا محيرًا حول حبيبة اللاعب الدولي وأم أبناءه "جورجينا رودريغيز".

هل تنتقل جورجينا رودريغيز إلى السعودية؟

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انشغل المغردون في طرح تساؤلات حول البلد الذي ستختاره جورجينا رودريغيز للعيش فيه بعد انتقال حبيبها للعب في الدوري السعودي ضمن صفوف نادي النصر.

ورجح الكثير من المعلقين بأن الحسناء الأرجنتينية-الإسبانية جورجينا رودريغيز ستبقى في العاصمة الإسبانية مدريد حيث يتلقى أبناء الدون تعليمهم في المدارس، وبأنها ستقوم بزيارة السعودية بشكلٍ متواصل من أجل دعمه في مهمته الجديدة ضمن الدوري السعودي.

في المقابل، رجح القسم الآخر من المعلقين بأن جورجينا ستنتقل للعيش في العاصمة السعودية الرياض للبقاء إلى جانب حبيبها وستحرص على اصطحاب أبناءهما معها.

ولم تخلو تعليقات المغردين من روح الطرافة، حين أكد أحد المغردين السعوديين بأنه "سيفتح منزله للدون وعائلته" في حال قرر الانتقال للنادي السعودي والعيش في المملكة العربية السعودية.

كما تداول المغردون صورًا جرى تعديلها عبر برنامج الـ"فوتوشوب" لـ"رونالدو" بقميص نادي النصر السعودي في رسالة واضحة وصريحة بقرب الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الصفقة التي وصفوها بـ"التاريخية".

هل ينتقل رونالدو إلى الدوري السعودي؟

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه أن "كريستيانو رونالدو" قريب من التوقيع لنادي النصر السعودي بعقد حر لمدة عامين ونصف.

وكشفت الصحيفة الإسبانية في تقريرها بأن الاتفاق بين الدون نادي النصر السعودي قد تم على دفع مبلغ قدره 200 مليون يورو سنويًا لمدة سنتين ونصف، لكن هناك جزئيات قليلة تفصل عن الإعلان الرسمي عن العقد.

وذكرت الصحيفة بأن انتقال رونالدو للدوري السعودي جاء بعد فشل كل المحاولات للعب في أندية أوروبا، والحصول على التعويض المالي الذي تعجز كافة الأندية الأوروبية عن تقديم يومية له قد تزيد عن 500 ألف يورو.

جورجينا رودريغيز

اسمها الكامل: جورجينا رودريغيز هيرنانديز

جورجينا رودريغيز هيرنانديز تاريخ الولادة: 27 يناير 1994

27 يناير 1994 مكان الولادة: العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الأرجنتين

العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الأرجنتين المهنة: عارضة أزياء، وراقصة، ممثلة أرجنتينية

شهرة جورجينا رودريغيز

حظيت جورجينا على شهرة واسعة على مستوى العالم بعد ارتباطها بالمهاجم البرتغالي كريستانو رونالدو حتى بات يتابعها اليوم أكثر من 37 مليون شخص عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

ولدى جورجينا من رونالدو طفلتين الأولى من تدعى ألانا مارتينا (ولدت في 2017)، وبيلا (ولدت في 2022).