بعد انفصاله عن سعاد.. هل ارتبط نادر النادر بميساء إبراهيم

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال اليومين الماضيين بنجم "سناب شات" نادر النادر وحقيقة دخوله القفص الفضي بعد انفصاله عن زوجته السابقة سعاد.

وتساءل المغردون على "تويتر" عن هوية خطيبة نادر فيما أشار البعض الى أنه ارتبط بفتاة تدعى ميساء إبراهيم.

ولم يتعرف أحد عن شخصية ميساء إبراهيم، لأنها بعيدة عن السوشال ميديا.

نادر النادر يكشف حقيقة زواجة

نفى نادر النادر في بث مباشر على تطبيق "إنستغرام" أي أخبار عن خطبته أو زواجه من الفتاة التي أدعت هذه الادعاءات التي وصفها بالكاذبة وأنه لا يعرف مصدرها وأنه يشعر بدهشة كبيرة حول ترويجها.

وردًا على سؤال من أحد المتابعين نفى نادر النادر طلاقه قائلاً:"لا لم أطلق" لتزداد حيرة المتابعين وسؤالهم حول هل انفصل عن نادر عن سعاد دون طلاق؟ وهل يعني ذلك إمكانية رجوعهما من جديد؟.

انفصال نادر وسعاد

وكان نادر قد أعلن انفصاله عن سعاد شهر نوفمبر من العام الماضي حين نشر له مقطع فيديو أثناء تواجده في المستشفى بأنه انفصل عنها دون ذكر الأسباب.

#نادر_طلق_سعاد قلبي اوجعني عليهم 💔💔💔💔 اتوقع يبون عيال pic.twitter.com/eG1Cc1Dr4g — أشواق سالم 🍂 (@mtmrdh334) November 16, 2020

وقبل أسبوع تقريبًا نشرت سعاد مقطع فيديو طلبت فيه أن تعود لنادر والإعتذار له، لكنه رفض عرضها قائلًا: "للأسف، الاعتذار جاء متأخر كثيرًا، والله يستر عليك.. من باعنا برخيص بتراب ينباع، ومن عافنا كل الجوارح تعافه".

من هو نادر النادر

يذكر أن نادر النادر هو أحد الشباب السعوديين الذين تمكنوا من الشهرة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويبلغ من العُمر الثامن والثلاثون عامًا كما أنه متزوج من سعاد جابر.

ويتابع نادر أكثر من مليون و300 ألف متابع ضمن حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" فيما يتابعه على "تويتر" نحو 46 ألف شخص.

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