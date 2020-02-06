بعد انقطاع دام  4 سنوات.. مواليد 29 فبراير يحتفلون بمولدهم هذا العام!

جميعنا يعرف بأن عدد أيام السنة الكبيسة 366 يومًا بزيادة يوم عن السنة العادية وهذا اليوم المُضاف هو يوم 29 فبراير فكل أربع سنوات هناك يوم 29 فبراير واحد فقط.

ويعتبر شهر شباط/فبراير من العام 2020، هو الشهر المُنتظر للعديد من الأشخاص، حيث يمكنهم الإحتفال بعيد ميلادهم بعد تأخره لمدة 4 أعوام.

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وعادة ما يكون شهر فبراير 28 يومًا، ولكن خلال السنوات الكبيسة كالعام الحالي 2020، يكون الشهر 29 يومًا، ويجعل هذا اليوم الإضافي (29) أيام العام تصل إلى 366 يومًا بدلًا من 365 يومًا.

يذكر أن "الأرض تستغرق حوالى 365.242189 يوم، وتحديدًا 365 يومًا، و5 ساعات، و48 دقيقة، و45 ثانية، لتدور مرة واحدة حول الشمس، وبدون اليوم الإضافي، وهو يوم 29 فبراير/شباط الذي يأتي كل 4 سنوات، وسنفقد ما يقرب من 6 ساعات كل عام.

وهذا يعني أننا بعد 100 عام فقط بدون سنوات كبيسة، سيكون التوقيت مختلفًا بحوالي 24 يومًا تقريبًا، فيما يتعلق بالأيام الموسمية الثابتة مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي.

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