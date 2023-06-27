بعد انقطاع 31 عامًا.. نور البوبو تتوج بلقب ملكة جمال الجنوب 2023

البوابة - توّجت الحسناء نور البوبو بلقب ملكة جمال الجنوب 2023 - Miss Janoub في الحفل الذي أقيم الأحد، 25 يونيو/حزيران، برعاية وزارة السياحة اللبنانية وتنظيم شركة ميديالاين لمالكها السيد سعيد ضاهر.

كما حصدت فداء حمزة على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الجنوب، فيما توجت إيناس عثمان بلقب الوصيفة الثانية ونتاشا الناشف الوصيفة الثالثة.

ونجحت نور في الحصول على اللقب بعدما تنافست مع 13 مشتركة من مختلف مناطق لبنان الجنوبية.

نور البوبو تتوج بلقب ملكة جمال الجنوب 2023

ملكة جمال الجنوب 2023

حظي حفل اختيار ملكة جمال الجنوب 2023 باهتمام إعلامي محلي واسع، خاصة وأنه أقيم بعد انقطاع دام 31 عامًا.

وشهد حفل اختيار ملكة جمال الجنوب لعام 2023 حضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام ونجوم الفن اللبناني والعربي.

وضمت لجنة اختيار ملكة جمال الجنوب ووصيفاتها 12 عضو من مختلف الاختصاصات الفنية والإعلامية والجمالية، وهم:

النجمة فيفي عبده

الإعلامية رابعة الزيات

النجم الرياضي فادي الخطيب

الممثل مازن معضم

الدكتور نادر صعب

ملكة جمال الدول النجمة كريستينا صوايا

المخرج احمد المنجد

الدكتور علي عبد علي

الدكتور علي مرعي

مصممة الأزياء هنادي عبود

مصمم الأزياء وسام حطيط

سيدة الأعمال ملاك المقداد

وقدم الحفل الاعلاميان المتألقان نانسي السيد وزكريا فحام، فيما أشعل النجم نادر الأتات أجواء المسرح بمجموعة من أغانيه.